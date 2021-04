Horoskop na neděli 11. dubna: Pozor, ať neztratíte kontrolu nad emocemi!

Beran

V tomto období vám jde práce dost od ruky. Budete proto chtít využít neděli k práci na vylepšení vašeho domova anebo k práci na zahrádce. K odpočinku se nenecháte přemluvit dokonce ani od svých blízkých. Naopak po nich budete žádat účinnou pomoc.

Býk

Někomu z vaší rodiny dnes nebude do skoku, tak se ujmete role utěšitele. Nejste ale příznivcem planých řečí, které mají uklidnit. Celou situaci spolu proberete a budete se snažit najít řešení. Zastáváte názor, že nepomůže litování, ale účinná pomoc.

Blíženci

Pokud neděli strávíte se svou rodinou, je zapsáno ve hvězdách, že si ji skvěle užijete. Zavládne klid a pohoda a vymyslíte si společně báječný program. Dojdete ke shodě bez zbytečných emocí a dohadování se, čí nápad je lepší. A to u vás není časté.

Rak

Není neobvyklé mít s rodinou rozdílné názory na některé věci. Dnes se však sami vyhněte těm tématům, která vždy vyvolají bouřlivé emoce a nenechte se ani vtáhnout do diskuzí o nich. Znamenalo by to pokažený den, který mohl být jinak zcela pohodový.

Lev

Ti, kteří se rozhodnou navzdory tomu, že je neděle, pracovat na zvelebení vlastního domova, anebo vyrazí pomáhat přátelům, si musí dát pozor na nešikovnost. Hrozí zvýšené riziko drobných úrazů následkem nepozornosti. Takže buďte hodně opatrní!

Panna

K uvolnění si dnes snadno pomůžete lehkou manuální prací, nebo kreativním tvořením. A nebojte se pustit i do věcí, které jste zatím nezkoušeli. Pokud k tomu nemáte odvahu, vsaďte na to, co umíte. Každá práce, vykonávaná s potěšením, je relaxem.

Váhy

Konečně vás dnes čeká klidný den. Dokonce můžete pocítit i lehkou nudu. Nebudou se konat žádné převratné události, nepřijdou ani žádné novinky. Jediným prvkem, který rozvíří ospalou atmosféru, tak bude soused, který si přijde postěžovat na manželku.

Štír

Během trávení příjemné neděle ve společnosti rodiny se vám někdo svěří s věcí, kterou ještě nikdy nikomu neřekl. Jste tedy úplně první, kdo zná jeho tajemství. I když vás o to třeba přímo nepožádá, počítá s tím, že si vše necháte pro sebe.

Střelec

Odhoďte dnes zachmuřenou tvář a usmívejte se. Toho by se měli držet všichni, ale nezadaní z jednoho důležitého důvodu. Blízko vás se totiž nachází člověk, který je schopný zahnat chmury z vaší duše a vykouzlit na vaší tváři úsměv. A stojí o vás!

Kozoroh

Kdoví, proč si od dnešního dne hodně slibujete. Nezaznamenáte však takové změny, jaké byste si přáli a očekávali. Přesto vás nuda nečeká. Dílčí drobnosti budou totiž přicházet jedna za druhou a nakonec bude neděle dost akčním dnem. A to je super!

Vodnář

Stojíte před důležitým rozhodnutím, které významně ovlivní vaši budoucnost. Dostali jste dvě nabídky a těžko se rozhodujete, která je tou výhodnější. Nakonec získáte radu od nestranné osoby. Poslechnete-li zdravý rozum, pak zvolíte nejlepší řešení.

Ryby

Hrozí, že vlivem Uranu v Býku neudržíte chladnou hlavu a ztratíte kontrolu nad svými city. Cítíte se kvůli tomu trapně, ale nemáte důvod! Blízcí vaši upřímnost ocení. Ode dneška se na vás budou dívat jinýma očima a konečně jste pro ně sestoupili z piedestalu na zem.