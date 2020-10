Horoskop na neděli 11. října: Chcete se naučit cizí jazyk? Začněte dnes

Dnešní den je ideální pro oslavy, nebojte se proto narychlo nějakou uspořádat. O zábavu budete mít postaráno. V lásce dbejte na to, abyste na svého partnera zbytečně nežárlili. Raději se společně zasmějte.

Beran

Chyby alespoň pro dnešek nehledejte ani v sobě, ani v partnerovi. Smiřte se zkrátka se situací, která je, a řešte ji. Není potřeba hledat, kdo za to může, protože nalezení viníka vám stejně nijak nepomůže. Budete-li chtít oba, řešení se objeví brzy.

Býk

Ačkoliv vám protějšek bude připadat koketní vůči jiným osobám, nepřeháněje to s žárlivostí. Vyvoláním scény byste nepomohli ani sobě, ani vztahu. Nezadaní, je roztomilé pozorovat, jak žárlíte na svůj objekt touhy, ale co se vyznat ze svých citů?





Blíženci

Pokud jste se plánovali učit cizí jazyk, je vhodným dnem se ho začít učit právě dnes. Vše pro co se rozhodnete a čemu věnujete energii, bude spíše trvalejšího rázu, proto se nemusíte bát, že by vaše nadšení opadlo stejně rychle, jako se objevilo.

Rak

V partnerství se budete snažit o humor, což je dobře. Nic vašemu vztahu nedodá potřebnou šťávu tolik, jako společná radost a smích. Jen tak dál. Nezadaní, nebuďte vážní a nehrajte si na něco, čím vůbec nejste. Nesluší vám to, a protějšek to prokoukne.

Lev

Strávíte den se svou rodinou a budete se cítit naprosto šťastní, jakmile si uvědomíte, že zdaleka ne všude mají lidi tak skvělé vztahy a jistotu, že se jeden o druhého vždy může opřít. Začnete si díky tomu lidí, které tolik milujete daleko více vážit.

Panna

Dnes budete velmi aktivní a jakákoliv překážka se vám postaví do cesty, nebude mít sebemenší šanci. Víte co chcete a nehodláte se dosažení svých cílů vzdát. To bude obdivuhodnou vlastností zejména pro opačné pohlaví, které vám dá najevo svůj obdiv.

Váhy

Dnešní den je ideální pro oslavy, nebojte se proto narychlo nějakou uspořádat. Důvod se přece vždycky najde, tak proč se trochu nepobavit. Nakonec i vaši nejbližší se tímto vaším nápadem nechají velice rádi strhnout. O zábavu budete mít postaráno.

Štír

Saturn ve Vodnáři po vás bude žádat hlavně disciplínu. A to nejen v plnění si svých povinností, ale i v duchovním pořádku. Zažijete takový psychický zmatek, že vám nezbude nic jiného, než se posadit a ujasnit si, co se ve vás právě odehrává. Budete překvapení.

Střelec

Ačkoliv se vám do toho nebude chtít, budete se muset učit mnoho nových informací. Dobře víte, že i když to není zrovna dobrá zábava, tak to děláte jen pro svoje dobro a hlavně se díky větší kvalifikací dokážete na trhu práce udržet na lepší pozici.

Kozoroh

Uspořádáte setkání s rodinou, na kterém budete chtít utužit společné vazby, ale místo toho se dočkáte jen dohad, kdo kdy co neudělal a proč. Ačkoliv to pro vás bude trošku zklamáním, budete alespoň pro příště ponaučení, jakým rýpalům se vyhýbat.

Vodnář

Ačkoliv si ze všeho nejvíce přejete poklidně fungující rodinu, bude vám činit potíže zvyknout si na určitou stálost a pohodu v rodinném kruhu. Potřebujete kolem sebe nějaké vzrušení a trochu adrenalinu, proto si neděle vyčleníte jen sami pro sebe.

Ryby

Uspořádáte setkání s přáteli, na kterých samozřejmě nebude chybět i sklenka oblíbeného pití. Skvěle se pobavíte a zavzpomínáte na staré časy. Na mnoho situací si dokonce ani nebudete pamatovat. Jen to s pitím nepřehánějte, ať zítra vstanete do práce.