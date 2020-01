Horoskop na neděli 12. ledna: Hýčkejte si svou drahou polovičku

Jste-li zadaní, užívejte si blízkost své drahé polovičky a vychutnávejte společný čas. Pokud mezi vámi byly nějaké neshody, je vhodná doba na jejich vyřešení a znovunastolení vzájemného souznění. Nezadaní by rozhodně neměli zůstávat doma, nová láska je na obzoru, tak se před ní neschovávejte.

Beran

Máte štěstí ve všech oblastech života, kromě té milostné? Nevěšte hlavu a neztrácejte naději. Věřte, že začíná svítat na lepší časy. Buďte trpěliví a počkejte, až si vás láska sama najde. O co déle budete čekat, o to lepší pak bude sladká odměna.

Býk

Svou práci milujete a věnujete jí veškerý čas. Je skvělé, že je pro vás zaměstnání koníčkem, měli byste se ale soustředit i na jiné věci. Je pochopitelné, že práce vám přináší respekt a uznání, které jinak není lehké získat. Lásku vám však neoplatí.

Blíženci

Jste čerstvě zamilovaní? Nehledejte ve vztahu složitosti a naplno si jej užívejte. Neváhejte nového partnera představit svým přátelům. Vaši nejbližší pro vás chtějí jen to nejlepší a můžete si být jistí, že budou upřímní. Jejich reakce vás potěší.

Rak

Dnešní den přeje šťastným náhodám, musíte jim však dát příležitost. Mějte oči dokořán otevřené a buďte všímaví. Upusťte od svého konzervatizmu a alespoň dnes buďte spontánní. Pokud se uvolníte, budete mít příležitost poznat něco naprosto výjimečného.

VELKÝ TAROT 2020!

Zjistěte, co Vás čeká! Poznejte svou budoucnost dříve, než se stane skutečností! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Lev

Zapomeňte dnes na veškeré povinnosti. Jak je týden dlouhý, ani na chviličku se nezastavíte. Využijte proto nedělního odpoledne k relaxaci a konečně si trochu odpočiňte. Vyrazte si s rodinou na procházku nebo stravte den se svou oblíbenou knížkou.

Panna

Tak dlouho jste pokoušeli partnerovu trpělivost, až číše přetekla? Pokud jste využívali jeho tolerance, dokud nebyla u konce, udělali jste vekou chybu. Snažte se své milované polovičce všechno vynahradit a získat si zpět její důvěru. Nebude to lehké.

Váhy

Možná je konečně na čase, abyste se vzdali svých milostných avantýr. Je v pořádku, že si rádi užíváte, avšak jen do té doby než tím někoho raníte. Srovnejte si své životní priority a přemýšlejte nad tím, co je pro vás opravdu důležité a co už méně.

Štír



Dnes vám protějšek dodá chybějící jistotu. Pokud vás poslední dobou trápily paranoidní představy o partnerově nevěře, konečně jim je konec. Za celou dobu jste neměli jediný důvod k obavám a partnera mrzí vaše nedůvěra, snažte se mu to vynahradit.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LEDEN!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Střelec

Nezadaní, dnes máte výjimečnou příležitost změnit svůj život! Mějte proto oči otevřené a buďte pozorní. Pokud tak uděláte, máte šanci potkat člověka, po kterém už tak dlouho toužíte. Možná vás překvapí, že se jedná o osobu z vašeho blízkého okolí.

Kozoroh

Dostali jste se s partnerem do konfliktu? Obzvláště pokud vás trápí svědomí a tušíte, že jste hádku zavinili, nebuďte ješitní a tentokrát se omluvte vy. Je zbytečné, abyste se oba trápili. Jedná se pouze o maličkost. Místo hádek si raději promluvte.

Vodnář

Uvědomte si, že jste součástí páru, což kromě všech krásných věcí také přináší určité závazky. Buďte otevření kompromisům a naučte se přizpůsobit partnerovým potřebám a přáním. Dělá pro vás to samé. Postavte váš vztah na vzájemné toleranci a důvěře.

Ryby

Nechte se dnes mile překvapit telefonátem od osoby, se kterou jste již před dlouhou dobou ztratili kontakt. Opravdového přítele poznáte podle toho, že si i po mnoha letech mlčení stále máte co říct. Nenechte dotyčného opět zmizet a udržte kontakt.