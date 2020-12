Horoskop na neděli 13. prosince: Najděte si čas na své blízké!

Beran

Když se dostanete do své nálady, potřebujete, aby vás nikdo nedráždil. O víkendu se vám to ale stává výjimečně, takže si klidně vyslechnete na svou adresu i pár vtipů a místo hádky raději s dotyčným vyrazíte někam ven, do už skoro zimní přírody.

Býk

Překvapivě se vám bude chtít proměnit se na chvilku v hospodyňku nebo v hospodáře. Jenom trochu litujete, že nemáte doma také tu typickou staročeskou pec, za kterou vždy tak rád spával hloupý Honza z pohádek, vy byste byli i chytří a zůstali tam.

Blíženci

Ačkoliv vás lidé mají spíše za rodinné typy, pokud vám to právě doma neklape a valí se na vás i jiné jobovky, můžete při neděli místo nicnedělání pociťovat spíše touhu se důkladně vybít. Překvapíte, když vyrazíte třeba na dlouhou túru do hor.

Rak

Nedáte se nikým zahnat do kouta! Zvláště ne v neděli, když hrozí, že pokud tam náhodou objevíte pavučiny, nezbude vám pak nic jiného, než vzít do ruky prachovku či smeták a pustit se do smýčení. A to se vám při adventní neděli tedy rozhodně nechce.

Lev

Rozhodně neodpovídáte obrazu hospodyněk, které mají preventivně na nábytku hlášky typu – přišla jsem z práce a viděla jsem všude ležet prach, tak jsem si lehla také. Jste perfekcionisté, tak ještě v těchto dnech doděláváte vánoční výzdobu a cukroví.

Panna

Vypadá to, že vás dnes zachvátí mírné tvůrčí sklony. Dáte se do tvorby po vzoru Picassa, akorát místo barev budete míchat jednotlivé příměsi do cukroví tak, aby se vaši blízcí divili, jak je možné namíchat mix chutí a vůni, aby to bylo dobré.





Váhy

Prosinec je přípravným obdobím na to, co přijde v příštím roce. Neděle bude ve znamení rekapitulace života. Mars v Beranu a zítřejší Černá Luna vám přinášejí problémy v zaměstnání. Vaše minulé životy k vám budou promlouvat a připomenou, že se musíte ohánět.

Štír

Jsou chvíle, kdy s vámi není k vydržení. To, když se zahloubáte a potřebujete být naprosto sami, nebo naopak tehdy, když sice vyhledáváte společnost, ale v ní dovedete švihat svým jedovatým bodcem na všechny strany. Dnes to s vámi ale půjde vydržet.

Střelec

Své okolí máte sešikované do jedné lajny. Teď už zbývá jenom zavelet a celá garda se může kamsi vypravit, nebo naopak rozběhnout každý za tou svou zábavou. Při dnešku je ale navelíte bez velkého přemýšlení na předvánoční gruntování a pečení cukroví.

Kozoroh

Sice své blízké milujete, ale nemusíte s nimi být dvacet čtyři hodin denně. Rádi se vyspíte, pak v klidu posnídáte, aniž byste museli podepisovat úkoly a strojit svačiny, a večer ten už by tuto adventní neděli měl patřit jenom vám. Teď ale jak na to?!

Vodnář

Úspěšně se vám podařilo doplout do konce dalšího adventního týdne. Dokonce by se dalo říci doplout bez ztráty bodu. Ne, že by si vás někdo dovolil oficiálně bodovat, ale úkoly, které jste si dali, se vám podařilo splnit, což si žádá rozhodně oslavu.

Ryby

Vlivem retrográdního Uranu se dostanete v jisté záležitosti do úzkých, ale naštěstí kolem sebe budete mít množství ochotných rádců, kteří vám pomohou z každé šlamastyky. Nakonec si tak najdete čas i na adventní posezení u hořících svící s vašimi blízkými v klidu domova.