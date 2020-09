Horoskop na neděli 13. září: Čas na přátele!

Beran

Máte nápad na večerní program? Podělte se o něj s ostatními a uvidíte, že budou nadšeni! Podnikněte společně s vašimi přáteli či rodinou něco dobrodružného a užijte si spoustu nezvyklé zábavy. Uvidíte, že to kromě jiného utuží vaše vzájemné vztahy.

Býk

Pokud se naučíte být trošku vnímavější, pomůže vám to odhalit spoustu zajímavých a překvapivých věcí. Nepřehlížejte to, co máte před nosem, a konečně odhalte svého tajného ctitele. Buďte všímavější a hned se pro vás život stane mnohem barevnějším.

Blíženci

Nemáte dnes nic na programu? Potěšte vašeho partnera a vyrazte společně na sportovní zápas. I když to není zrovna váš šálek kávy, alespoň předstírejte zájem. Sami víte, že vaše drahá polovička pro vás často dělá to samé. Uvidíte, že to velice ocení.

Rak

Pokud jste byli pozváni na večeři k partnerovým rodičům, nebuďte z toho nervózní a uvolněte se. Venuše ve Lvu vám fandí! Uvidíte, že pokud se budete chovat přirozeně a spontánně, zamilují si vás stejně tak jako jejich potomek. Nemáte se čeho bát.





Lev

Zalíbil se vám plán vašeho kamaráda? Neváhejte se připojit ke všem přípravám a přidejte ruku k dílu. Uvidíte, že to jistě ocení. Ve dvou se to vždy lépe táhne a ať už se jedná o cokoliv, neváhejte se do toho pustit společně. Všechno nakonec vyjde.

Panna

Čekali jste tak dlouho, až jste se dočkali. Konečně vás dnes oslovil váš vytoužený idol. Neváhejte se chytit příležitosti k bližšímu seznámení a konečně vyviňte trochu iniciativy. Nemůžete neustále jen sedět a nečinně čekat. Nemuseli byste se dočkat.

Váhy

Ne vždy se v životě daří. Opustila vás vaše dlouholetá láska? Nezůstávejte sami a požádejte přítele o pomoc. Uvidíte, že vás ve všem podpoří a poskytne vám potřebnou útěchu. Neklesejte na mysli, i když se to teď právě nezdá, časem se všechno zlepší.

Štír

Dozvěděli jste se něco opravdu peprného a není divu, že vám tato novinka přímo

vyrazila dech. Než však začnete dělat unáhlené závěry či šířit informace, raději si všechno ověřte přímo u zdroje. Mohlo by totiž dojít k opravdu nepříjemným nedorozuměním.

Střelec

Zapletli jste se do milostného trojúhelníku? Dnes budete mít na mále a mohlo by se stát, že se vše rozpadne. Tentokrát se vám vše podaří ututlat, měli byste si ale rozmyslet, co dělat dál. Pokud budete chtít víc a víc, možná nakonec nebudete mít nic.

Kozoroh

Máte nový protějšek? Každý má svoje špatné a dobré vlastnosti. Pokud se rozhodnete jít do vztahu, musíte se naučit tolerovat ty špatné a milovat člověka se vším všudy. Snažte se naplnit všechny potřeby vašeho partnera a až pak čekejte to samé od něj.

Vodnář

Konečně se vašim příbuzným podařilo to, o co se tak dlouhou dobu snažili? Oslavte spolu s nimi jejich úspěchy a užijte si jejich radosti. Jsou vám vděčni za vaši podporu a pomoc, jistě vám všechno jednou vrátí. Sdílená radost je dvojnásobná radost!

Ryby

Nenechávejte si vaše zábavné historky pro sebe. Podělte se o ně s přáteli u skleničky vína a uvidíte, že si všichni užijete spoustu zábavy. Zasmějte se společně s vašimi blízkými a uvidíte, že se hned budete cítit lépe. Nechte si zvednout náladu.