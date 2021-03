Horoskop na neděli 14. března: Někdo v okolí potřebuje pomoc! Neváhejte

Beran

V neděli je silně akcentováno duševno a vaše empatie je markantní. V první polovině dnešního dne není vyloučena pomoc s nákupem pro někoho blízkého, či citlivá pomoc a nabídnutí ramena někomu, kdo to potřebuje. Významné jsou především vaše schopnosti uklidňovat.

Býk

V první polovině dne se tu a tam může na domácí půdě vynořit nějaké napětí, ale po zbytek neděle by měla vládnout pohodička. Preferujete klidnou domácí atmosféru, co nejvíce pohodlí a pokud možno pomalejší tempo při každodenních domácích pracích.

Blíženci

Jste ponoukáni ke špatným reakcím na chování svých nejbližších, které vede jen k mrzutostem a třenicím. Snažte se o větší toleranci, jen tím dáte nepříjemnostem na frak! Je pravděpodobné, že přecitlivělost obrátíte k domácím mazlíčkům, ač v dobrém.

Rak

Ve vašem hnízdečku vládne krása a vkus, stáváte se mistry dekorace a schopnosti navodit jemnou, útulnou atmosféru. Vaši nejbližší jsou vám vděčni za vaši něhu a milý dáreček vás ujistí, že je vaše láska opětována. Pracovní záležitosti dnes budou tabu.

Lev

Největší radost při dnešku cítíte ze společných aktivit s vašimi dětmi. Jakoby tato vaše sluníčka umocňovala toužebný příchod jara a dávala vám impuls k vycházkám a venkovní zábavě. Sedění doma nebo v zaměstnání pro vás tedy nebude to pravé ořechové.

Panna

Ve svém rodinném hnízdečku vykazujete až nadměrnou aktivitu. Mars v Blížencích vás svou kvadraturou vede k přehánění a přepínání se všemožnými náročnějšími pracemi či opravami. Také k nejbližším jste náročnější a požadujete, aby se zapojovali do domácích prací.

Váhy

Co se týče vztahů, rozladit vás může některý z příbuzných. Při ostrém telefonátu vyvstává váš nesouhlas s jeho chováním a můžete se dostat do střetu. I když si jindy vychutnáváte jeho nadšení a energii, nyní si přejete, aby se trochu mírnil - už to přehání!

Štír

Váš batoh je stále v pohotovosti, a když na to přijde, bleskurychlá rodinná akce do přírody je tu dříve, než se řekne švec. V určitých situacích však Venuše v Rybách osnuje mírné napětí. Rodina se může kabonit především kvůli tomu, že je ještě stále zima.

Střelec

Některého z mladších členů rodiny by dnes mohly potkat nečekané výdaje a požádá vás o půjčku. To vám zrovna nemusí moc vyhovovat, protože počítáte s nějakými opravami v domě. Pozornost vyžaduje hlavně vodovodní potrubí. Vysvětlete mu to citlivě.

Kozoroh

Rodinné vztahy a zázemí domova jsou pro vás nyní příjemnou oázou, kde nalézáte i přes koronavirový krizový stav svůj potřebný klid. Vaše zvýšená empatie působí na ostatní členy domácnosti jako balzám a vy právě rádi pomůžete tam, kde je to zapotřebí a ještě lépe, kde to ocení.

Vodnář

Stellium planet ve vašem přátelském znamení vám dopřává škálu příjemných zážitků, ve kterých vychutnáváte lásku i přátelství členů vaší domácnosti. Jakoby vaši nejbližší ve vaší přítomnosti ožívali. Během dne můžete prožívat i několik událostí najednou.

Ryby

Po stránce rodinné sféry je pro vás dnešek příjemným. Slunce je ještě stále nad vaším územím a vy, kteří slavíte narozeniny, jste obzvláště rádi za každé blahopřání, kdy si lidé vzpomenou. Vztahy jsou díky Venuši klidné a plné citu, takové jaké chcete.