Horoskop na neděli 14. dubna: Den přeje hlavně hravosti a tvořivosti

Beran

Čeká na vás povzbudivé setkání, pravděpodobně s osobou ze znamení Blíženců, které vám přinese určité prozření. Moudrost tohoto člověka vám pomůže ochránit nejen majetek, ale i vlastní nápady či vynálezy, proto rozhodně neseďte doma, ale vyrazte ven.

Býk

Vyjádření lásky prostřednictvím květin a jiných dárečků může významně oživit váš vztah, stejně tak jako otevřená komunikace. Zásadní chybou by totiž bylo, abyste očekávali, že vám vaše zlatíčko bude číst myšlenky. I když by to někdy bylo zajímavé.

Blíženci

Pokud někteří z vás přemýšlejí o samostatně výdělečné činnosti, je ta správná doba. Máte schopnost věci promyslet a přesně víte, co je zapotřebí. Nevyhnete se však Jupiterovským rozmarům, takže budete chtít všechno hned, velké a naprosto dokonalé.

Rak

Venuše se chce vyřádit a podsouvá vám samé hezké nápady, jak zkrášlit interiér. Vedle dekorativních uměleckých předmětů vás interesuje i osvětlení, takže můžete dostat zálusk na nákladnější lustr nebo lampu. Udělejte si radost a něco si pořiďte.

Lev

Neupíráte si sice flirtíky a sladké svádění, nicméně převažuje spíše přátelské souznění. Už chápete, proč má váš protějšek stále zvídavé otázky? Vždyť na něj, zejména od podvečerních hodin, působíte tajemně jako hrad v Karpatech. Buďte otevřenější.

Panna

Vaší zářnou vlastností je obětavost. Rádi byste se více věnovali své rodině, což se teď nedaří. Samozřejmě pokud je zapotřebí pomoci někomu z vašich nejbližších, zůstává to prioritou. Nicméně prostor na volnočasové radovánky schází a vy ho hledáte.

Váhy

Od ranních hodin mohou potíže u vás doma vygradovat do větších rozměrů, což je navíc umocněno negativním působením Pluta. Tato vaše finanční planeta je stále retrográdní, tudíž tok vašich peněz brzdí a místo směr vpřed určuje směr zpátky a dusí vás.

Štír

Při dnešku mění Venuše kurs a svého budoucího miláčka můžete potkat spíše na dalekých cestách nebo studijních pobytech, proto se nebojte pustit do neznámých vod. Hvězdy vám budou přát hodně štěstí a vaši blízcí hlavně šťastný návrat zase k nim domů!

Střelec

Nová osoba ve vašem životě může poskytnout povzbuzení a možná i finance. Od ranních hodin vám situaci zpříjemní Venuše v Blížencích, která opouští svůj napěťový vliv a nahrazuje ho přízní pro lepší zisk, pojištění a daně. Zkuste proto činnosti v těchto oborech.

Kozoroh

Buďte vstřícní i k názorům druhého. Zejména od ranních hodin jisté planetární vlivy způsobují, že váš protějšek nijak nadšeně nesdílí vaše zaujetí. Představuje si jiný způsob trávení volného času a může se chovat poněkud umíněně. Pohádáte se spolu.

Vodnář

Vaše komunikace slovem i písmem funguje na jedničku, takže máte šanci skvěle se prosadit ve své profesi. Vše dokážete zařídit a pod vlivem Merkura ve znamení Raka navíc přicházejí stále nové nápady. Od odpoledních hodin dostává silný impuls i vaše kreativita.

Ryby

Oddávejte se potěšení z výběru bytových doplňků nebo nábytku do dětského pokojíčku. Hvězdy vám přejí šťastnou ruku a vy si zasloužíte odreagování v tomto duchu, protože nejenom prací je člověk živ, a zvláště v neděli to platí přece dvojnásob.