Horoskop na neděli 14. února: Dnes vám dá valentýnská Venuše zabrat!

Mars v Býku přikládá do ohýnku a rozněcuje rozčilení skrze náročná přání vašich blízkých. Valentýnská Venuše se přimlouvá za exotického rodinného mazlíčka a odměnou za roztomilé zvířátko bude radostný aplaus vašich ratolestí.

Beran

Okolí k vám bude dnes vesměs štědré, zvláště pak vaši nejbližší. Některý z přátel může také vaši rodinu překvapit udivujícím dárkem. Neodmítejte ho, pokud víte, že byl míněn vskutku upřímně a že si to dotyčný může opravdu dovolit. Chce to oslavu.

Býk

Mars ve vašem znamení poukazují na silné psychické pouto mezi vámi a vašimi ratolestmi, je zřejmé, že vám zlatíčka důvěřují. Hned dopoledne mohou mít potřebu svěřit se vám s nějakým tajemstvím, celkově z vás postavení Marse dělá milé společníky.

Blíženci

Kritické období je zejména nad ránem. Vše se však změní od druhé poloviny dne, Venuše vám hodlá vše vynahradit! Ve své podstatě jste výborní společníci a máte šanci to předvést v plné parádě na jakémsi setkání s přáteli nebo vašimi příbuznými.

Rak

Jste výbornými posluchači a zjišťujete, že vzájemná duchovní kompatibilita vás uklidňuje a naplňuje. Naopak mladší členové rodiny vás mohou v průběhu dne mírně rozhodit, neboť se ocitáte na odlišných vlnových délkách. Pomoci může společné hobby.

Lev

Pozor na pokoutnou Venuši ve Vodnáři, která číhá na každou situaci, v níž se ocitnete se svými nejbližšími. Atmosféra může být napjatější, přičemž se nemusí projevit na vás, ale na vašem okolí. Je-li navíc některý z vaší rodiny Vodnář, může vyvíjet nátlak.

Panna

Vaše nasazení nezůstává ani dnes bez povšimnutí, a to ani nemusíte dělat žádné psí kusy jako někteří. Hvězdy spokojeně broukají – opět čestně obhajujete svůj nejsilnější atribut, a tím je obětavost. Nevadí vám pomáhat jak blízkým, tak vzdáleným.

Váhy

Tchýně nebo některý ze starších příbuzných mohou chtít, abyste jim věnovali více času než obvykle. Ať už chtějí pomoci při stěhování, nebo vám mluví do stavby domu, cítíte to jako nepříjemné omezování, které ale nakonec budete umět proměnit v plus.

Štír

Od odpoledních hodin je výhodnější více se hlídat ve výdajích. S nákupy to touto dobou nevypadá slavně, pozor na zakoupení nevhodného dárku nebo například krádeže vaší peněženky. Venuše rozhoduje zlobit a svou kvadraturou působí napětí mezi rodinou.

Střelec

Vaše pocity jsou lehké jako peříčko a nic vás netíží, co si přát víc? Trochu chaotičtějším dnem může večer, ale to na rodinné pohodě nic nepokazí. Pro své nejbližší jste velkým přínosem a zpestřením, protože dokážete překvapovat originálními nápady.

Kozoroh

Elektronické vychytávky, abstraktní dekorace či esoterické služby – vše zvláštní vás najednou přitahuje. Luna s Uranem způsobují, že se kdosi na vás též tváří jako výbušňák, nicméně se snažte mu to nevyčítat. Mráčky brzy zmizí a vy si ušetříte hádku.

Vodnář

Pozor hlavně na období těsně po poledni, v tuto dobu vystupuje vaše znepokojení, že nemůžete nic dělat, abyste zvítězili nad zející propastí mezi generacemi v rodině.

Ryby

Diskuse o úklidu a povinnostech jsou jako házet hrách na stěnu, nepomáhá ani lamentování, že nic nejde, jak by mělo.