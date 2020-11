Horoskop na neděli 15. listopadu: Užijete si dnes spoustu legrace

Beran

Pokud plánujete o dnešním nedělním Novoluní nákupní odpoledne, bude lepší, když se vyhnete místům, kde předpokládáte velkou koncentraci lidí. Nejste totiž od rána právě růžově naladěni a mohli byste být ještě mnohem otrávenější. A třeba i vyvolat konflikt.

Býk

Zítra vás čeká pondělí a s ním i začátek nového pracovního týdne. Už teď máte obavy, co přinese. Negativní myšlení přitahuje negativní události! Pokud tedy budete uvažovat takto, nemůžete se divit, že si nějaké přitáhnete. A to je škoda, nemyslíte?

Blíženci

Novoluní ve Štíru přivítáte ve skvělé náladě, což překvapí i vás samotné. Budete mít chuť si někam vyrazit s přáteli a užít si společně sváteční den. Už jste letos pouštěli draka? Anebo pekli brambory v horkém popelu? Zkuste okusit svět Ladových obrázků.

Rak

Není vyloučeno, že se dnešní nedělní Novoluní stane dnem setkání širší rodiny, na kterém budete řešit rodinný pozemek, jiný společný majetek anebo spolupráci mezi některými členy. Mars je ale činitelem, který teď způsobuje napětí a nervozitu a při setkání to pocítíte.

RUNY - VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

Starobylé runy vám řeknou, co vás čeká za měsíc, půlrok či za rok! Nechte se vést jejich mocnou sílou!

Lev

Zkuste vymyslet na neděli program, kdy budete dělat něco všichni společně, celá rodina. Můžete tak zkusit uklidnit vztahy, které jsou v tomto měsíci napjaté. Rodina je totiž oblastí, kterou jako jedinou planety v listopadu přízní zrovna nezahrnují.

Panna

Neděle vám přinese uklidnění na všech frontách. Hádky a rozmíšky s blízkými se při dnešním Novoluní jako mávnutím kouzelného proutku vytratí, takže spolu budete moci prožít příjemný den. Užijte si to, v listopadu je to spíše vzácná výjimka. Tak ji nepokazte.

Váhy

Energie dnešního Novoluní ve Štíru přímo vybízejí k tomu, abyste se vydali na toulky podzimní přírodou. Je to nejlepší dobíječ energie a také dokáže skvěle vylepšit náladu. Pokud se vám nechce, vyzkoušejte aspoň meditaci nebo dechová cvičení. I ty zabírají!

Štír

V neděli, sváteční den, u vás zavládne pohoda a stabilita. Klid a spokojenost v rodinném kruhu je obyčejně to, na co se celý týden těšíte. Dnes si to opět pořádně vychutnáte a načerpáte z toho kopec energie pro tělo i duši na celý příští týden.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

I když byl týden většinou harmonický a vyrovnaný, do nedělního rána se zřejmě probudíte s nepříliš dobrou náladou. Musíte se z toho zkusit dostat, jinak budete mít zkažený celý den. Uvařte si bylinkový čaj a pusťte si třeba ranní pohádky.

Kozoroh

Podzimní vzduch je silný a voňavý, takže by bylo dobré, abyste ho dopřáli svým plicím. Domluvte se s vašimi blízkými a přáteli na společné vycházce. Budete mít spoustu zážitků a určitě si užijete i spoustu legrace. Navíc uděláte něco pro své zdraví.

Vodnář

Zkuste se podívat, jestli někde nemá víkendové jízdy nostalgický parní vlak. Cestování vám zlepší náladu a můžete si vyzkoušet, jak se cestovalo v dobách dávno minulých. Navíc také třeba potkáte lidi, se kterými se rozptýlíte příjemným rozhovorem.

Ryby

Nedělní Novoluní vás zastihne v příjemně lenošivé náladě. Budete se nechávat hýčkat svým okolím, nebude se vám chtít z postele. Zato odpoledne jako by do vás vjela energie, vyrazíte ven s přáteli či rodinou. Užijete si spoustu legrace, což je skvělé!