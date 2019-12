Horoskop na neděli 15. prosince: Práce neuteče, zážitky ano!

Při neděli klidně odsuňte práci, která "nehoří", na později a dopřejte si zasloužený odpočinek, nejlépe ve formě vašich koníčků. Síly do dalšího týdne se vám budou jen hodit. Blíženci pocítí touhu po troše dobrodružství, nebraňte se jí a trochu si osvěžte každodenní život.

Beran

Můžete cítit zvýšený neklid, který vás žene kupředu. Prohlubte znalosti ve svém profesním životě, vyrazte s partnerem na dlouho plánovanou akci a začněte s projektem, který stále odkládáte. Svůj neklid přetavte v sílu, která vás povede k vašemu cíli.

Býk

Nepřehlížejte jemné náznaky či špatnou náladu svého partnera. Může v sobě tutlat něco, co jej tíží již dlouhodobě. Otevřete nepříjemný rozhovor, který bude o něco delší, ale zato vyčistí atmosféru. Nenechte svého partnera vybouchnout jako Papinův hrnec.

Blíženci

Dlouhotrvající nuda vás burcuje k zahájení nového dobrodružství. Určitě tyto pocity nepotlačujte a vyzkoušejte něco nového a šíleného. Navštivte neznámou destinaci, nebo vyzkoušejte nějaký adrenalinový sport. Osvěžení vašeho života přinese posun vpřed.

Rak

Pokud se cítíte přepracovaní, moc to nepřehánějte. Doma vám práce neuteče, ale zážitky ano. Raději si pořádně vyčistěte hlavu. Vyrazte si někam s rodinou, nebo s přáteli na výlet. Rozhodně nezůstávejte zavření doma, protože byste mohli podlehnout nudě.

Lev

Vaše kreativita často naráží na okolní události, které odvádějí pozornost od vašich koníčků. Víte co? Vykašlete se na ostatní a sobecky si vytvořte prostor sami pro sebe, kde se můžete rozvíjet, aniž by vám do toho někdo mluvil. Potřebujete trochu svobody.

Panna

Pokud se objevují otazníky ve vašich vztazích, dnes najdete veškeré odpovědi. Některé však nemusí být zrovna takové, jaké byste si přáli slyšet. Nevadí, i tak rozvinou vaše vztahy na úroveň, která vám bude příjemná, i přes kompromisy, které učiníte.

Váhy

Necítíte se spokojení, když se nerozvíjíte. Pokud již nemáte takový zápal pro staré koníčky, najděte si nové. Zkuste se podívat do sféry, ve které by vás nenapadlo, že můžete mít talent. Právě úplně nové a nevyzkoušené hobby mohou být tím pravým ořechovým.

Štír

Můžete zažít nedorozumění s blízkou osobou. Na vině není nic jiného než špatná komunikace. Jinak se plavíte na úplně stejné lodi, jen používáte nešťastná vyjádření, která si dotyčná osoba vykládá opačně, než jak si myslíte. Zkuste to říct jinými slovy.

Střelec



Vyhněte se práci, která vyžaduje detailní soustředění, mohla by se nevydařit. Raději se věnujte rozvíjení mezilidských vztahů, které vás trápí více než opravy ve vaší domácnosti. Bolístky vašich blízkých nepočkají, ale rozbitá mikrovlnná trouba ano.

Kozoroh

Dnes myslete na své zdraví a raději se šetřete. Pokud na vás něco leze, vůbec to nepodceňujte a uvařte si bylinkový čaj. Škrábání v krku může být i něco vážnějšího. Raději se rozvalte pohodlně na gauči, přikryjte se dekou a třeba sledujte filmy.

Vodnář

Dnes budete toužit hlavně po dobré společnosti. Uspořádejte sraz přátel, kteří se dlouho neviděli, a proberte vše, co se stalo ve vašich životech nového. Na sociálních sítích nic takového nenaleznete, ten pravý kontakt zažijete jen osobně.

Ryby

Dopřejte sluchu novým neotřelým nápadům ostatních. Druzí vám mohou doporučovat životní změny nikoliv proto, aby se vysmáli vašim konzervativním postojům, ale aby vám pomohli překonat těžší období, kterým procházíte. A změna je život, tak vzhůru do ní!