Horoskop na neděli 16. února: Dnes pozor na rádoby výhodné nabídky

Beran

Kriticky se podívejte na své zvyky. Jsou to příjemné každodenní rituály, nebo se z nich staly odporné zlozvyky, které vás sráží k zemi? Dnešek je ideálním dnem na opouštění starých nefunkčních konstrukcí a nepříjemných návyků, které vůbec nikam nevedou.

Býk

Dnes je lepší raději zůstat v tichosti. Moc nerozebírejte své pocity, protože byste je jednoduše zakecali a tím udusili. Ponořte se sami do sebe a rozjímejte nad svým nitrem, které pokládá tolik důležitých otázek, na které chce znát odpověď. Vaši odpověď.

Blíženci

Problémy vašeho blízkého kamaráda vás pohltí mnohem více, než jste si představovali. Určitě mu pomozte, ale rozhodně nedělejte nic za něj. On se do nich dostal a jen on ví, jak je správně vyřešit. Buďte jen nápomocnou rukou a zpovědníkem pro jeho hříchy.

Rak

Nemusíte se každý den řítit raketovou rychlostí. Hezky zpomalte a užívejte si nedělního odpoledne. Záležitosti jiných nechte jen na nich. Nejste tady jako spasitel lidstva. Máte jasný úkol. Ten dnešní zní jednoduše. Prostě odpočívejte a nabírejte síly.

Lev

Kolem vás se může strhnout ošklivá emocionální bouře, která vás rozhodně nenechá chladnými. Můžete mít chuť se zapojit do konfliktu ze všech sil a všechno to ze sebe vyřvat, ale to není zrovna dobrý nápad. Raději se věnujte sami sobě a svým koníčkům.

Panna

Už nějakou dobu se chystáte zahájit projekt, který ve své hlavě nosíte už dlouho. A teď nastaly ty správné konstelace, abyste se mohli vrhnout do díla hezky naráz a brzy se radovat z jeho dokončení a nádherných výsledků. Na nic nečekejte a pusťte se do toho!

Váhy

Může se vám dnes stát, že si budete připadat vzdálení od okolního světa. Vnitřní introspekce přinese hluboké poznání, že celou tu dobu jste toužili jen po větší svobodě. Nic jiného vás nemůže uspokojit než schopnost dělat si, co chcete vy a ne ostatní.

Štír

Ponořit ruce do nějaké tvůrčí činnosti je to, co potřebujete jako sůl. I taková obyčejná činnost jako pečení sušenek, vám udělá úžasnou radost. Tvůrčí proces navíc vypne velmi namáhanou mysl, kterou jste nedokázali v poslední době vůbec uklidnit.

Střelec

Naplánujte společenskou akci pro všechny své blízké přátele, které jste dlouho neviděli. Nastal ten pravý čas, aby dobrá parta vyrazila ven jako za starých časů. Hoďte za hlavu každodenní starosti, teď je čas na nekonečnou zábavu až do časného rána.

Kozoroh

Nikdo vám nedá nic zadarmo. A už vůbec ne obchodník. Vypadá to jako úžasný výprodej, ale je tomu tak? Nejsou to jen chytré podvody obchodníků? Samozřejmě, že jsou! Nechte kreditní karty doma a vezměte si jen pár stovek na jídlo, které potřebujete.

Vodnář

Dnes budete středem pozornosti! Vytáhněte to nejlepší oblečení, zkuste nový účes a rozdávejte úsměvy na všechny strany. Proč byste si jednou za čas nemohli připadat jako vládcové všehomíra? Budete zkrátka okouzlující a lidé vás budou vyhledávat.

Ryby

Dnes v sobě objevíte něco, co bude mít osudový význam. Možná si uvědomíte, co přesně očekáváte od vztahu, nebo co chcete doopravdy vykonávat za profesi. Ať je to cokoliv, zapište si to a noste to při sobě, ať na tom pracujete. Zadaří se vám velmi dobře.