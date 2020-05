Horoskop na neděli 17. května: Naordinujte si oddech, je to nezbytné

Beran

Neděli jako z pohádky si každý představujeme jinak. Pro vás, kteří žijete v rodinném kruhu, se dnes vyplní jednoduše. Žijete v souladu a harmonii a žádné mráčky se nechystají. A svobodní? Vás naplní estetická tvorba, malba nebo úpravy interiéru.

Býk

Po všech těch prodloužených víkendech, výletech a návštěvách příbuzných konečně přichází neděle, které můžete dát její pravé jméno. Neděle je od slova nedělat a přesně to máte dnes v plánu. Jediné povolené činnosti jsou ty, bez kterých nemůžete žít.

Blíženci

Se svými nejbližšími si dnes můžete splnit něco, co už máte dlouho naplánováno. Nastává čas splněných přání! Hvězdy nad vámi rozevírají svou ochranitelskou náruč, takže ať už půjde o dobrodružné zážitky nebo třeba speciální nákup, vše se vydaří.

Rak

Zůstat dlouho v posteli, číst si, koukat na filmy, na oběd si nechat přivézt pizzu. Kdo z Raků by o tom občas nesnil? Dnešní neděle je k podobnému programu jako stvořená. Hlavně se nenechte nikým rušit. Užijte si svůj krunýř!

Lev

Neexistuje nic, co by dokázalo zničit přátelskou atmosféru, která se line vaším domovem! I pokud žijete sami, cítíte se dnes doma skvěle. Ale přece jen jste ohniví Lvi. Odpoledne už vás zase všechno potáhne ven do jarní přírody, na vzduch a za sportem.

Panna

Netrapte se kvůli drobnostem a raději se zaměřujte na to, co je doopravdy ve vašem životě podstatné. To pro vás bude důležité a umožní vám neztrácet čas maličkostmi, které již mohou být zítra zase docela jinak i bez vašich četných zásahů.

Váhy

Hvězdy vám dnes přináší trochu nervózní atmosféru a roztržky. Ideální by bylo, kdybyste mohli neděli trávit o samotě, pouze s činnostmi, které máte nejraději. Luna doporučuje pohyb na čerstvém vzduchu, nejlépe v nezasažené přírodě vzdálené od měst.

Štír

Dnes máte šťastný den, a navíc je neděle, to je skvělá kombinace. Šťastný den přináší splněná přání a neděle zase spoustu času! Nespěchejte a v klidu si rozhodněte, jaké přání si dnes chcete splnit. Ať je to cokoli, hvězdy vás při jeho plnění ochrání.

Střelec

Se svými nejbližšími vycházíte skvěle a těšíte se ze vzájemného souladu. Možná nakonec podlehnete domácímu klidu a nebudete nikoho nutit na další výlet nebo do sportu. Pokud však žijete sami, nic vás nezabrzdí a užijete si krásný den plný vzruchu!

Kozoroh

Dnes zjišťujete, že když vy řeknete A, vaše zlatíčko musí nutně říci B. Obrňte se trpělivostí, hvězdy s vámi hrají nejapné hry! Pokud svůj protějšek teprve hledáte, berte dnešní seznámení s rezervou a příliš se na ně nefixujte. Užít si však můžete!

Vodnář

Do rodinného ovzduší se dnes vkrádá náladovost. Obrňte se klidem a trpělivostí a nepouštějte se se svými mazlíčky do žádných větších akcí. Dejte jim prostor pro vlastní program a užijte si neděli každý po svém. Jen tak budete všichni plně spokojeni.

Ryby

Nejlépe vás dnes osvěží posezení na zahradě s rodinkou a procházka do přírody. Velmi vhodné jsou pro vás upravené zámecké zahrady nebo městské parky vyzdobené sochami. Budete se cítit jako znovuzrození nejen fyzicky, ale hlavně duševně.