Horoskop na neděli 17. ledna: Dejte pozor, komu věnujete své srdce!

Již v úterý vstoupí Slunce do Vodnáře a přeje otevřeným rozhovorům s partnerem. Láska s sebou obnáší mnohá rizika. Vlivem Venuše v Kozorohu jste velmi citliví a vnímaví lidé, což vám umožňuje vztah prožívat intenzivněji. To z vás ale dělá zranitelné!

Beran

Ve společnosti jste ve svém živlu, a jak se jednou rozjedete, už vás nikdo nezastaví. Věřte, že pro svoji otevřenost a upovídanost jste u přátel velmi oblíbení, všechno má ale svou míru. Dejte prostor ostatním a místo mluvení chvíli poslouchejte.

Býk

Každý vážný vztah si občas projde krizí. Pokud je situace mezi vámi a partnerem na ostří nože, dobře si rozmyslete každý krok a slovo, které vypustíte z úst. Snažte se vcítit do milovaného protějšku a pochopit jeho úhel pohledu. Zachraňte váš vztah.

Blíženci

Připravte si pro partnera překvapení a ukažte mu, že pro vás znamená víc, než si vůbec dokáže představit. Poslední dobou jste na protějšek neměli moc času, měli byste mu to vynahradit. Jakákoli maličkost z vaší strany pro něj znamená víc, než tušíte.

Rak

Láska s sebou obnáší mnohá rizika. Vlivem Venuše v Kozorohu jste velmi citliví a vnímaví lidé, což vám umožňuje vztah prožívat intenzivněji než většina ostatních. Vaše otevřenost vás ale zároveň dělá zranitelné. Dejte si proto dobrý pozor, komu věnujete své srdce.

Lev

Nenechte se vyprovokovat pubertálními ratolestmi. Vzpomeňte si na svá mladá léta a hned všechno uvidíte jinýma očima. Alespoň dnes buďte k dětem tolerantní a kamarádští. Uvidíte, že se vám odlišný vyplatí. Buďte v klidu a urovnejte společné vztahy.

Panna

Vyrazte na plánované posezení s kolegy. Přestože se vám nechce, věřte, že vám to přinese samé výhody. Kromě příjemné zábavy máte šanci udělat si nové kontakty, a ať už je to jakkoliv nespravedlivé, opravdu na nich záleží. Buďte otevření a sebevědomí.

Váhy

Zapomeňte dnes na veškeré starosti a povinnosti a udělejte si příjemný den. Přes týden jste zavalení prací a na zábavu nemáte ani pomyšlení. Proto se konečně věnujte pouze sami sobě. Udělejte si čas na své koníčky a vyrazte s přáteli na sklenku.

Štír

Nemáte na dnešní nedělní odpoledne žádné plány? Zavolejte svým dobrým přátelům a vyrazte na návštěvu. Už dlouho jste o nich neslyšeli a budete opravdu příjemně překvapeni, až se dozvíte nečekané novinky. Užijte si klidný den ve společnosti přátel.

Střelec

Je až k neuvěření, co láska s člověkem dokáže. Dejte najevo své city a věřte, že budou opětovány. Konečně si jděte za svým štěstím a na nic nečekejte. Sdílená láska vás naplní štěstím a novou chutí do života. Nemrhejte čas a rozhoupejte se k činu.

Kozoroh

Láska si hledá nevyzpytatelné cestičky a ta vaše vás dnes znovu překvapí. I když si v mnoha věcech nejste jistí, netrapte se jimi a užívejte si vztah, který opět nabere nový směr. Ujasněte si, co je pro vás důležité. Uvědomte si své obrovské štěstí.

Vodnář

Nevíte, co přesně od vztahu očekávat? Již v úterý vstoupí Slunce do vašeho znamení a přeje otevřeným rozhovorům s partnerem. Ujistěte se, že od vztahu oba očekáváte to samé. Pokud tomu tak nebude, jeden z vás z toho vyjde pošramocen. Zjistěte, jak na tom jste!

Ryby

Konečně se vám poštěstilo a sehnali jste to, po čem jste už dlouho pídili? Pochlubte se s novým úlovkem přátelům a známým, nepřehánějte to však. Sdílí s vámi radost, na druhou stranu ale závidí. Buďte proto ohleduplní a nechte si detaily pro sebe.