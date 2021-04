Horoskop na neděli 18. dubna: Máte na to, abyste překonali krizi?

Pokud se vám dnes vlivem Merkuru v Beranu naskytne příležitost k uzavření obchodu, jděte do toho. Každé znamení má pozitivní vlastnosti, které mu nakonec pomohou dostat se z osobních krizí. Nebojte se, zvládnete to!

Beran

Rodinné vztahy mohou být někdy pěkně komplikované. Ukažte nejbližším svou velkorysost a odpusťte jim. Určitě to pro vás není lehké, o to více to však vaši příbuzní ocení. Nemá cenu se neustále ohlížet do minulosti. Pokud zapomenete, uleví se vám.

Býk

Konečně jste našli to, co jste hledali? Pokud máte pocit, že by to tentokrát mohlo vyjít, neposlouchejte jedovaté poznámky znějící z okolí. Ať už za nimi stojí žárlivost či závist, nemělo by to pro vás být důležité. Dělejte to, co vás činí šťastné.

Blíženci

Nehodláte víkend prosedět v teple vašeho domova a raději naplánujete dobrodružnou výpravu. Svým nadšením strhnete široké okolí. Díky tomu vás čeká originální výlet v kruhu přátel a rodiny. Užijete si spoustu zábavy a okamžiků, na které nezapomenete.

Rak

Měli jste náročný týden? Dopřejte si den volna a využijte jej podle svých představ. Dopřejte svému tělu odpočinek, ať už v jakékoli formě. Máte před sebou další dlouhý pracovní týden. Nechte se proto rozmazlovat a načerpejte novou energii do práce.

Lev

Zdá se vám, že se z vašeho vztahu vytrácí počáteční vášeň? Nelekejte se a přijměte to jako součást dlouhodobého svazku. Pokud chcete oživit vyhaslou jiskru, pokuste se do vztahu přinést něco nového a výjimečného. Ať už v posteli či jiných sférách.

Panna

Snažíte se, jak můžete, ale stejně jsou vaše vztahy daleko od ideálu? Ani dnes se vám bohužel nevyhnou milostné pletky. Pokud se snažíte najít chybu, měli byste začít nejprve u sebe, ne u ostatních. Dejte si pauzu a zamyslete se nad tím, co chcete.

Váhy

Blízcí vás přivedou k myšlence netradičně stráveného víkendu. Nebojíte se ničeho nového, a tak se dlouho nad jejich nabídkou nerozmýšlíte. Náplň dne vás příjemně překvapí a ještě v sobě objevíte skrytý talent. Začínáte nabývat ztracené sebevědomí.

Štír

Jste sice trochu roztržití, smysl pro pořádek vám však rozhodně nechybí. Dokážete si zorganizovat svůj čas i program a zvládnete tak práci za dva. Pokud to nebudete příliš přehánět, vaše druhá polovička to velice ocení. Soužití s vámi je příjemné.

Střelec

Nejste sice velkým příznivcem domácích oslav, tentokrát vám však nezbude nic jiného než jednu takovou uspořádat. Buďte v klidu a příliš se nestresujte s přípravami. Pokud vše udržíte v mezích, není se čeho bát. Užijte si přítomnost svých blízkých.

Kozoroh

Jste nespokojení se svým milostným životem? Dnes se vám naskytne příležitost situaci změnit. I když se to na první pohled bude zdát nereálné, seberte odvahu a udělejte první krok. Budete příjemně překvapeni pozitivní reakcí. Kdo neriskuje, nevyhrává!

Vodnář

Posledních pár měsíců je vaše finanční situace méně než uspokojivá. Pokud se vám dnes vlivem Merkuru v Beranu naskytne příležitost k uzavření obchodu, jděte do toho. Vše napovídá tomu, že to pro vás bude výhodnou investicí. I tak si však všechno předem dobře promyslete.

Ryby

Láska s sebou nese spoustu radosti i starostí. Nenechte se proto zlomit momentálními problémy a překonejte krizi ve vašem vztahu. Pokud zatnete zuby a společně překonáte toto těžké období, zjistíte, že z toho váš vztah vyšel velice posílen.