Horoskop na neděli 18. října: Dopřejte si víkendovou pohodu

Co se týká odpočinku, můžete se vlivem Venuše v Panně konečně dostat do stavu spokojenosti. Dopřejte si to pravé lenošení. Kdy také jindy než v neděli. Nic zásadního dnes neřešte.

Beran

V rodině máte konečně podporu svých blízkých v tom, abyste si dopřáli po delší době odpočinek. V mnoha případech se díky příbuzným naučíte nový způsob relaxování, ale nakonec stejně zakotvíte u svých vyzkoušených metod, jak znovu dobít baterie.

Býk

Pokuste se vyřešit všechny resty, které vám brání v tom si do sytosti vychutnávat nic nedělání, které by k neděli mělo patřit. Vážné hovory nejsou to pravé, co by vás zrovna při dnešku lákalo, ale zase přes týden se k nějakým hovorům nedostanete.

Blíženci

Doma byste měl být hýčkání od svých blízkých, teda až na výjimky. Tou hlavní bude váš protějšek, který bude volit metodu, co se škádlívá, to se rádo mívá. Každý si zaslouží odpočinek, tak si ho dnes neodpírejte a tahanice netahanice - natáhněte se.

Rak

Jestliže se vám povede vymyslet, jak naložit s odpolednem, tak, aby byli všichni doma spokojení, uvolníte si tak ruce pro vaše vlastní plány, které mohou zahrnovat jak partnerské radovánky, tak partnerské besedování nad vážnými tématy, která nepočkají.

Lev

Umíte si představit, co může vést druhé ke komunikačním blokům, ovšem radost z toho mít nebudete. Dnes je to navíc jiné v tom, že nejde jenom o vás a vaši náklonnost, ale ve hře je něco mnohem víc. Daná záležitost se totiž dotýká celé vaší rodiny.

Panna

Je vhodné nevěnovat se dnes ničemu zásadnímu a dopřát si zaslouženou víkendovou pohodu. Rozmazlovat vás bude jak váš partner, tak vaši nejbližší, kteří ovšem nevynechají ani sebe, takže když přinesou popcorn k TV vám, sobě samozřejmě vezmou také.

Váhy

V oblasti nákupů hrozí mírné rozepře, protože zatímco jedni budou chtít šetřit, ti druzí už budou plnit košík po okraj. S kým si ale budete rozumět dokonale, bude vaše drahá polovička, která bude, jako kdyby vám z oka vypadla. A vy máte pevnou oporu.





Štír

Ve své podstatě se vám žádné velké divy dnes do života nevloudí, ovšem některé technické závady v domácnosti vás přimějí k ironickému pousmání. Chtělo by to v nejbližší době alespoň dílčí rekonstrukci, zkuste se porozhlédnout po nějakých možnostech.

Střelec

Budete se moci těšit na to, že po dlouhé době uvidíte většinu svých příbuzných, které i když mají svoje mouchy, máte ve své podstatě docela rádi. Obtížněji k sobě budete hledat cestu naopak s vaší láskou, protože se právě nacházíte v náročném období.

Kozoroh

Co se týká odpočinku, můžete se vlivem Venuše v Panně konečně dostat do stavu spokojenosti. Půjde o čas, ve kterém sladíte svou touhu po nabrání sil s potřebami vaší rodiny, takže budete doma, budete si povídat, ale zároveň si najdete dostatek času na relaxování a koníčky.

Vodnář

Jedná se o čas, ve kterém dáte přednost svému osobnímu životu před tím pracovním, i kdyby vám tam nakrásně hořely desítky restů, což však ve vašem případě nehrozí, protože jste byli pilní. Tak si nyní dopřejte zaslouženou odměnu, kterou máte rádi.





Ryby

Vaše rozpoložení je toho druhu, že by většinu vašich známých už chytaly obavy, zda všechno na začátku pracovního týdne zvládnou. Vy si ale obavy neděláte a dopřáváte si pravé víkendové lenošení. Kdy také jindy než v neděli. Děláte čest jejímu jménu.