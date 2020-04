Horoskop na neděli 19. dubna: Pusťte se do tvoření, pěstujte své koníčky

Pokud pocítíte náhlou touhu po tvůrčí činnosti nebo snad studiu něčeho nového, rozhodně neváhejte a proměňte ji v činy. Ať už se pustíte do výzdoby domácnosti nebo online kurzu cizího jazyka, hvězdy budou stát při vás.

Beran

Je čas vrátit se ke zkrášlování vašeho domácího hnízdečka. Věřte, že jste přímo v excelentní formě! Nápaditá Venuše kouzlí tipy na míru a vaše estetické vjemy nabývají na intenzitě. Kontrasty a výraznější dekorace vítězí! Tak tvořte a experimentujte!

Býk

Domov a rodinné záležitosti patří k nejpříjemnějším atributům dnešní neděle. Velice příjemnou roli mohou sehrát vzpomínky na společné rodinné události v minulosti. Možná pocítíte i touhu pokusit se některé obzvlášť krásné situace zase zopakovat.

Blíženci

Jste dnes chráněni Marsovou energií, a tak máte elán pomáhat členům rodiny a čelit případným zátěžím, které se mohou objevit na půdě vaší domácnosti. Většina z vás však nebude Marsovu oddanou pomoc ani trochu potřebovat a strávíte pohodovou neděli!

Rak

Společný program, jako třeba sport, vám zažehnou v duši radostnou jiskru. Cítíte chuť potěšit své blízké tou nejbáječnější nedělí? Zeptejte se jich, co by si přáli, a klidně změňte původní plány na poslední chvíli. Oni za to přece stojí!

Lev

Očekávejte nástup příjemnějších událostí! Ochranitelskému Saturnovi opravdu velmi záleží na tom, aby byl znovu sjednán klid. Snaží se zajistit, aby se všechny vaše rodinné a příbuzenské vztahy zlepšily. V tom vám pomůže zvítězit přímá a poctivá komunikace.

Panna

Máte hlavu plnou záležitostí spojených s učením se cizích jazyků? To hvězdy se vám snaží naznačit, že máte nejpříhodnější období pro tato témata. Proberte s rodinou své možnosti a najděte si online kurz, se kterým můžete začít hned dnes!

Váhy

Toužíte po přátelském sepětí se všemi milovanými, takže se snažíte o zachování klidu. Řešením může být rodinný výlet do přírody a společné prožitky. Jakékoli aktivity s vašimi dětmi mohou být dnes přímo balzámem pro vaši duševní pohodu!

Štír

Planetární vládci vám dnes napovídají, že můžou létat jiskry! Ale nebojte se, jde o jiskry milostné. Mezi vámi a někým umělecky či duševně založeným se dnes může odehrát něco velmi krásného. Favorizováni jsou zejména zrozenci znamení Ryb a Vah.

Střelec

Sršíte nezměrnou chutí tvořit a učinit ve svém bytě takové proměny, které se stanou fenomenálními. I tomu nejzazšímu koutku dokážete vtisknout výraz a šmrnc a umíte prozářit prostor. Vhodnými barvami jsou zlatá a odstíny červené. Tak s chutí do toho!

Kozoroh

Pokud dnes plánujete zásadnější změny interiéru, můžete narážet na tvrdohlavost některého rodinného příslušníka. Zřejmě se může jednat o manžela nebo otce. Jejich panovačnost vám nebude ani trochu po chuti! Snažte se nejít do konfliktu a neděli si užít!

Vodnář

Domácnost je trošku rozbouřená, ale nebojte se, rychle to přejde. Příští týden už bude zase plný pohody a usmíření. Dnes je čas odpočívat a nezabývat se bouřkami. Udělejte si tak krásnou neděli, jak jen to bude možné a se vším, co máte nejraději.

Ryby

Neděle slouží k odpočinku a ten vy opravdu potřebujete. Tak už žádné výmluvy a nohy nahoru! Samozřejmě se nezakazuje ani aktivní odpočinek, třeba sport. Jen se v žádném případě nedotýkejte žádné práce a ani na ni nemyslete!