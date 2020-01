Horoskop na neděli 19. ledna: Nebojte se vyrazit svou vlastní cestou

Dnešek se ponese ve znamení cesty kupředu. Ať už prostě jen vyrážíte do nové práce nebo vstupujete do nové životní etapy, směřujte přímo vpřed. Nenechte se zastavit a neuhýbeje ze svého směru. Naslouchejte moudřejším a ignorujte škarohlídy.

Beran

Dnešek vám bude hrát do karet. Události se seběhnou velmi rychle a posunou vás tam, kde chcete být. Jen se nebojte chytit příležitost za pačesy a nebuďte líní ze sebe dostat maximum. Budete nakonec velmi spokojení. Válet se můžete kdykoliv jindy.

Býk

Pokud odkládáte vaší soukromou práci s tím, že musíte nejdříve udělat to, co po vás žádá okolí, nedělejte to! Vaše osobní práce je pro vás mnohem důležitější, než si myslíte. Již nejste malé děti, aby vás někdo trestal, že jste si neuklidili pokojíček.

Blíženci

Nezapomeňte se dnes usmívat na všechny ty protivné lidi, které dneska potkáte. Nic totiž neštve více než osoba, která nedává ostatním příležitost vést žabomyší války, které je tak baví. Nenechte se tedy provokovat a chovejte se co nejvíce sluníčkově.

Rak

Lidé jsou jako myši. Nechtějí být vidět kočkami i přesto, že v jejich okolí žádné nežijí. Ale znamená to, že i vy musíte sedět v díře, jen protože ostatní vytvořili blud kočky? Ne, nemusíte. Nejste myš, ale člověk, tak vzhůru sebevědomě za vším, co chcete.

Lev

Proč udržujete vztahy s lidmi, na kterých vám nezáleží, a nevěnujete se těm, které milujete? Ano, profily na sítích mohou být zajímavé, ale je ztráta času komentovat něčí hranolky s kečupem, když můžete trávit čas venku s někým, kdo vás miluje.

Panna

Lidé ve vašem okolí potřebují pomoc, ale z hrdosti si o ni nechtějí říct. Nebuďte invazivní, ale nenápadně jako had zjistěte, co se děje, a najděte elegantní řešení, které se nedotkne hrdosti dotyčného, ale pomůže mu z problému, ve kterém se topí.

Váhy

Věci v okolí vypadají sice divně, ale vůbec nic se neděje. Možná, že vypadají podezřele jen proto, že za nimi nic není a vy potřebujete změnu prostředí, nebo se zblázníte a budete jako ty tetky na vsi, které si do svého okolí profilují mexické telenovely.

Štír

Nemusíte vidět věci tak čistě, jak ve skutečnosti jsou. Pokud jste úspěšní, tak lidé ve vašem okolí sdílejí nekriticky vaše názory, i když uvnitř si myslí něco jiného. A lidé, co vás kritizují, mohou být ti, kteří by vás opravdu měli rádi i bez úspěchu.

Střelec

Lidé nemají ponětí, čím můžete procházet a mohou být necitelní, i když tomu tak není. Neuvědomují si, že můžete potřebovat mnohem jemnější zacházení než ostatní. Nenápadně jim sdělte, že některé věci se vás osobně dotýkají a neměli by je zmiňovat.

Kozoroh

Vlaky se zařazují do starých vyjetých kolejí a vy se jako strojvůdce zase začínáte cítit sebevědomě, protože vyrážíte na cestu, kterou dobře znáte a baví vás. Konečně! Jen posuňte věci na mnohem hlubší úroveň, nespokojte se s tou, kterou již dávno máte.

Vodnář

Stojíte na okraji bazénu. Víte, že umíte výborně plavat, ale i přesto máte strach skočit do vody. Čekáte na někoho, komu dojde trpělivost a strčí vás tam. Víte co? Nečekejte, zavřete oči a skočte. Vždyť umíte plavat výborně, tak pryč se strachem z vod.

Ryby

Zkuste si povídat s někým, kdo je o půl století starší než vy. Zajděte k němu na čaj a nechte na sebe dýchnout staré časy. Překvapí vás, kolik rozumu se může ukrývat ve starých tělech, i přestože jim nikdo nevěnuje dostatek pozornosti. Naslouchejte jim!