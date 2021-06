Horoskop na neděli 20. června: Luna vám přeje v oblasti lásky

Beran

Žádný hovor byste si dnes neměli vynucovat. Pokud někdo nemá náladu s vámi komunikovat, nakonec by se na vás stejně tvářil jako morous, tak si zbytečně nekažte den a věnujte se koníčkům či zvelebování domácnosti. Odpočinete si, i se pobavíte.

Býk

V partnerských vztazích se připravte na vážné debaty. Nezadaní budou polemizovat o tom, zda do nového vztahu vstoupit, a zadaní budou se svým partnerem rozebírat pro a proti. Nejen, že si uvědomíte, na čem vlastně jste, ale posune vás to i o kousek dál.

Blíženci

Ačkoliv si budete připadat velmi zamilovaní, ve svých citech budete zranitelní. Neberte se vše, co se sobě od opačného pohlaví dozvíte příliš osobně. Co člověk, to jiný názor. Vy sami nejlépe víte, jací jste, a co zrovna v daný moment potřebujete.

Rak

Luna vám dnes v oblasti lásky přeje. Můžete se připravit na seznámení s velmi zajímavou osobou, ale také na nezapomenutelné romantické zážitky. Jedno je jisté, po dnešním dni budete usínat s úsměvem na rtech. Kouzlo si uchováte i do následujících dní.

Lev

Dnes se vám podaří, cokoliv si zamanete. Nebojte se rozlétnout vysoko, rozhodně vám nehrozí žádný pád. Můžete i zariskovat, jelikož není co ztratit. Objevíte dokonce člověka, který vám ve vašich snahách bude nápomocný a bude pro vás velkým přínosem.

Panna

Ačkoliv budete partnera pozorovat zamilovaným pohledem, přece jen si všimnete na jeho zevnějšku maličkostí, které jste jindy nevnímali. Nezadaní, nejste ve svém výběru příliš nároční? Začněte se zaobírat více duchem, krása je totiž pomíjivá záležitost.

Váhy

Partner vás dnes zahrne obdivem a láskou a vy se ocitnete v sedmém nebi. Budete si užívat nekonečných vyznání a láskyplných doteků. Večeře při svíčkách už bude jen třeničkou na dortu. Některé jedince dokonce čeká žádost o ruku. Víte, co odpovíte?

Štír

Dnes budete mít dobrou paměť, tak je výhodné věnovat se studiu či cizím jazykům. Co se dnes naučíte, jen tak nezapomenete. Další doménou dneška bude vaše potřeba si povídat. Na setkání s přáteli budete mluvit převážně vy, ale vaše okolí to pochopí.

Střelec

Dnes pro vás bude výhodné v soukromí studovat. Vaše koncentrace je na vysoké úrovni a zaručí vám, že pokud si jen něco přečtete, hned si to zapamatujete. Nezapomínejte však také na odpočinek a dopřejte si chvíli pro sebe v sauně či plaveckém bazénu.

Kozoroh

Vnitřně budete vyrovnaní a klidní a o tento stav se rozhodně nenecháte nikým připravit. Na hašteřící jedince kolem sebe budete pohlížet s úsměvem, ale zároveň i pochopením, protože víte, jaké to je. Harmonii ducha můžete posílit také meditací či jógou.

Vodnář

Naplánovali jste si už letní dovolenou? Pokud ne, tak je nejvyšší čas! Sezvěte rodinné příslušníky a domluvte se na termínu i místu, aby na vás v zaměstnání vůbec zbylo v požadovaný termín volné místo. Budete překvapeni, jak se umíte všichni shodnout.

Ryby

Dnes je pouze na vás, kam nasměrujete vztah. Partner je dnes totiž zcela ve vašem područí. Vyrazte na společný výlet, uvidíte, jak skvělý pocit to ve vás obou zanechá. Nezadaní, přestaňte rozjímat nad tím, co bylo, a raději se věnujte tomu, co bude.