Horoskop na neděli 20. prosince: Využijte romantické atmosféry!

Nečekejte s vyznáním citů až do Vánoc a využijte už nyní romantické atmosféry, kterou vám Venuše nabízí. Nákup praktických dárků se vám dnes vlivem retrográdního Uranu vyplatí! Ale pozor, Merkur je poslední den ve Střelci a přeje nekalostem.

Beran

Ještě stále jste nesehnali vhodný dárek pro nejbližšího? Stačí se jen zamyslet nad jeho oblíbenou činností a nápad je na světě! Pokud si i tak nevíte rady, neváhejte se s ním poradit. Nebude to sice překvapení, alespoň tak ale zajistíte spokojenost!

Býk

Jste nezadaní a poslední dobou tak trochu ztrácíte naději na to, že se to změní? Nevěste hlavu a věřte Venuši ve znamení Střelce. Ve vašem okolí objeví osoba, která vám přímo učaruje. Neváhejte ani minutu a chopte se příležitosti k seznámení. Buďte akční!

Blíženci

Za chviličku jsou tu Vánoce a vy jste ještě nedotáhli přípravy do konce? Pusťte se s chutí do práce a ujistěte se tak, že si všichni užijete krásné a pohodové svátky bez stresu. Využijte svých kulinářských schopností a rozmazlujte své nejbližší.

Rak

Zapalují se vám díky Venuši lýtka? Raději si dobře rozmyslete, co děláte a nedopusťte, abyste později litovali. Pokud vás zastihne slabá chvilka, ovládněte se a srovnejte si priority. Jinde se zdá tráva vždycky zelenější, ale nedělejte hlouposti a nepokoušejte osud.

RODINNÝ TAROT

Nakoukněte do tajů vašich rodinných vztahů! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Lev

Dnes se dočkáte lichotky od osoby, u které byste to nejméně čekali. Je přirozené, že vás to potěší, měli byste ale přemýšlet nad tím, proč dotyčný tak najednou změnil názor. Je dobře, že jste důvěřiví. Raději se však držte zpátky a dejte tomu čas.

Panna

Jste už nějaký čas zakoukaní do někoho z vašeho okolí? Nečekejte s vyznáním citů až do Vánoc a využijte už nyní romantické atmosféry, kterou vám Venuše nabízí. Je naprosto přirozené, že se bojíte odmítnutí. Pokud však seberte odvahu, nebudete svého rozhodnutí litovat!

Váhy

Nedejte na sladká slova svého okolí. Jste velmi schopní, úspěšní, mnozí vás obdivují, mnozí se ale jen snaží přiživit na vaší slávě. Dejte si proto velký pozor na to, koho si pouštíte do života. S úspěchy přichází i závist, nikdy na to nezapomínejte.

Štír

Snažíte se dlouhé týdny sehnat dárek, který není k dostání? Neztrácejte naději a nadále pátrejte. Uvidíte, že pokud budete dostatečně trpěliví, štěstí se na vás konečně usměje. Užijte si pak dvojnásobnou radost, kterou dárek dotyčnému přinese.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Jste od přírody zvědaví a musíte hned vědět, co se kde šustne. Merkur je dnes poslední den ve Střelci a přeje nekalostem. Pokud se chcete dozvědět opravdovou pikantnost o někom z okolí, mějte dnes oči otevřené a uši nastražené. Nešiřte ale drby a nechte si vše pro sebe.

Kozoroh

Zítřejší zimní Slunovrat vám přináší malý předvánoční dárek! Dnes se potkáte se starým známým a užijete si skvělé odpoledne. Zavzpomínejte na společně prožité časy a poslechněte si všechny novinky. Uvidíte, že všechno zase bude jako za starých časů.

Vodnář

Nákup praktických dárků se vám dnes vlivem retrográdního Uranu vyplatí! Soustředíte se především na účelnost a výhodnost, což ocení jak vaši blízcí, tak vaše peněženka. Je skvělé, že umíte nakupovat pragmaticky, ale berte ohledy i na přání blízkých.

Ryby

Už se těšíte, jak se vašim nejbližším rozzáří oči, až rozbalí dárky, které jste jim letos nadělili pod stromeček? Pokud jste ještě tak neudělali, pusťte se do jejich balení a nalaďte se na vánoční vlnu. Nenechávejte to na poslední chvíli jako obvykle.