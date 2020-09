Horoskop na neděli 20. září: Začtěte se do dobré knížky

Neděle bude ve znamení akce. Nenecháte si nic líbit. Budete řešit staré křivdy z minulosti a v milostném životě to také nebude žádná sláva. Hlavně nic nedramatizujte a raději vše odložte na zítřek.

Beran

Očekávejte náročný den pro psychiku. Budete muset čelit nejednomu problému a navíc se jako naschvál objeví všechny současně. Zachovejte si chladnou hlavu a jistě je rychle vyřešíte. Nesnažte se je ale řešit za každou cenu všechny hned, jak přijdou.

Býk

Vztahy byste měli pojmout vážně, a ne si jen s opačným pohlavím neustále zahrávat. Doplatili byste na to stejně nejvíce vy sami, a to samotou, ve které neumíte fungovat. Začněte investovat do něčeho stálejšího, ať můžete také něco budovat.

Blíženci

Plánujete si dnes bouřlivý milostný večer? Pak se připravte na to, že vám v cestě bude stát Venuše ve Lvu. Ačkoliv vám překazí sexuální či intimní plány, zkrátka nepřijdete, jen to nebude úplně takové, jaké jste si to představovali. Ale zítra je taky den.

Rak

Pozvání na večírek pro vás bude vybočením ze stereotypu, ale přece jen se rozhodnete dát přednost rodině. Už tak na ni máte pro samou práci málo času. To ocení zejména partneři zadaných Raků. Můžete se ve večerních hodinách těšit na sladkou odměnu!

Lev

Neděle je pro vás vhodným dnem na odpočinek. Nikdo po vás nebude nic chtít a všichni vás nechají volně dýchat. Nebojte se proto začíst do zajímavé knížky a dát si nohy nahoru. Dvojka kvalitního vína tomu dodá ještě potřebný šmrnc. Vychutnejte si to.

Panna

Naskytne se vám skvělá možnost vyjádřit city. Pro zadané jedince to bude způsob předehry před romantickým aktem, ti nezadaní okouzlí svými slovy opačné pohlaví natolik, že už jej budou mít v hrsti. Řečnictví a pravdomluvnost je vaší silnou stránkou.

Váhy

Dnes si rozhodně nenecháte nic líbit. Nejen, že budete přecitlivělí, ale pokud se ještě někdo začne rýpat ve vaší osobě, budete jako kohout, který si brání své slepice. Budete to totiž brát jako drobné urážky na cti. Pokuste se to tak nedramatizovat.

Štír

Máte nesrovnalosti v minulém milostném životě? Dnes je vhodný den pro to, abyste si s bývalými láskami vše vyříkali. Nebojte se jim zavolat. Pokud váš rozhovor odmítnou, vy alespoň budete mít čisté svědomí, že jste pro smír udělali úplně všechno.

Střelec

Doma zavládne naprostá idyla a vy si vychutnáte den, jako vystřižený z dokonalé rodiny. Harmonii a pohodu, které dnes zavládnou vaší domácností, by vám mohl leckdo závidět. Dokonce i ratolesti nechají svého škádlení a skvěle si s vámi popovídají.

Kozoroh

Raději si vypnete telefon, jelikož si máte v plánu vychutnat lásku se svým partnerem. Dobře děláte, společně strávené momenty na vás dnes budou působit afrodiziakálně. Nezadaní, neodmítejte pozvání na rande, třeba vás neznámý protějšek ještě zaujme!

Vodnář

Přišel čas pro nové volnočasové aktivity. Nebojte se sednout si k internetu a najít něco, co by vás nadchlo. Pak už chybí jen krůček k realizaci vašich plánů. Nový koníček vám zvedne náladu a navíc se u nabývání nových zkušeností skvěle pobavíte.

Ryby

Merkur ve znamení Vah přeje komunikaci. Můžete si vyříkat staré neshody, najít klienta pro vaši firmu či miláčkovi šeptat do ouška. Ať už dnes vyslovíte cokoliv, všichni vám budou zobat z ruky. Umíte se totiž skvěle napojit na notu člověka stojícího před vámi.