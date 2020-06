Horoskop na neděli 21. června: Buďte velkorysí k sobě i ostatním

Beran

Čekání na vhodný moment se vám vyplatí. Využijete skvělé nabídky tuzemských zájezdů a konečně se budete moci začít těšit na letní dovolenou. Spolu se svými blízkými si užijete nezapomenutelné prázdniny. Vybraná lokalita skýtá rodinný kompromis.

Býk

Novoluní v Raku pro vás bude mít velký smysl a poskytne vám ideální příležitost k relaxaci. Dnešní den věnujete pouze sami sobě a svým koníčkům. Užívejte si nedělní pohody, krásného počasí a vzácných volných chvil. Načerpáte nové síly a čerstvou motivaci.

Blíženci

Před světem se dnes uzavřete do sebe a budete dělat pouze to, co vás opravdu baví. Volný víkendový den skýtá ideální příležitost k odpočinku a relaxaci. Odpoutáte se od nudy všedního dne a zapomenete na veškeré povinnosti. Věnujte se pouze sami sobě.

Rak

Ke svým potomkům či dětem z rodiny dnes budete velkorysí. Přestože jste šetřílci a šetrnosti se snažíte naučit i své ratolesti, dopřejete jim vše, po čem zatouží. Není to sice váš styl výchovy, ale jejich upřímná radost zastíní všechny vaše pochyby.

Lev

Sourozenec za vámi přijde pro radu, vzhlíží k vám a věří ve vaši moudrost a zkušenosti. Přestože jste měli jiné plány, neodmítnete jej a poslechnete si vše, co vašeho blízkého trápí. I když nemůžete být zcela objektivní, poskytnete mu dobrou radu.

Panna

Vaši potomci rostou jako z vody a přišel čas, aby se naučili samostatnosti a zodpovědnosti. Začnete je proto zapojovat do domácích povinností a svěříte jim úkoly, které vyžadují velkou dávku spolehlivosti. Budete příjemně překvapeni, nezklamou vás!

Váhy

Ve společnosti dětí se budete věnovat dávným zálibám. Při dnešním Novoluní se vrátíte v čase a budete vzpomínat na své dětství. Díky zaměstnání a mnohým povinnostem týkajícím se péče o rodinu jste se vzdali svých koníčků. S dnešním dnem získáte novou motivaci.

Štír

Díky jisté informaci dnes ztratíte dobré mínění o některém z vašich známých. Přestože se budete snažit nedělat rychlé soudy, zpráva bude natolik šokující, že nebudete mít chuť s dotyčným osobně mluvit. Mohlo by se však stát, že se přeci jen unáhlíte.





Střelec

Přestože jste milovníci společnosti a zábavy, dnešní nedělní Novoluní strávíte v klidu a pohodě domova. Máte nemálo věcí na přemýšlení a volný den skýtá ideální příležitost pro to, abyste si utřídili zmatené myšlenky. O samotě vám bude lépe než mezi lidmi.

Kozoroh

Nedorozumění, kvůli kterému mezi vámi a vašimi příbuznými vládne napětí, bude dnes konečně vysvětleno. Díky otevřenému rozhovoru si všechno vyříkáte a nepříjemná atmosféra se tak stane minulostí. Společně si užijete pohodové nedělní odpoledne.

Vodnář



Seznámení s novými sousedy pro vás bude příjemnou záležitostí! Původní víkendové plány odložíte a pozvete dotyčné na skleničku vína. Zjistíte, že vaši sousedé jsou nejen příjemní, ale že s vámi mají i mnoho společného. Získáte v nich dobré přátele.

Ryby

Rodina pro vás dnes bude na prvním místě. Díky časově náročnému zaměstnání a vedlejším povinnostem vám nezbývá mnoho volných chvilek. Dnešní Novoluní v Raku proto věnujete svým nejbližším a společně si vynahradíte čas, o který jste během týdne přišli.