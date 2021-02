Horoskop na neděli 21. února: Pozor! Nenechte se nikým využívat

Merkur je nyní retrográdní a vy se budete muset celkově více namáhat - psychicky i fyzicky. Konečně se vaše aktivity dočkají ohlasu, a to jak v práci, tak i u milované osoby. Ale opatrně, Mars v Býku vám přihrává do cesty osoby, které vás budou chtít využít.

Beran

Situace ve vašem životě se změní v podstatě bez vašeho přičinění a vy se po všech stranách setkáte s chválou, uznáním a láskou. Jenom pozor, abyste se v tomto období nepřepracovávali a udrželi si i trochu času také pro odpočinek. Jinak hrozí vážné přetažení!

Býk

Merkur je od dnešního dne v retrográdní fázi a mnohým z vašich spoluzrozenců opadnou růžové brýle. Hvězdná přízeň bude doslova ta tam a vy budete muset velice rychle zareagovat vůči vzniklé pracovní konkurenci. Teprve pak si budete moci zase vydechnout.

Blíženci

V průběhu nedělního časoběhu přijde období všeobecné hojnosti a přízně. Ovšem pozor, ještě než se proměníte v lenocha, mějte na paměti, že zde se teprve ukáže vaše mravní síla, či její opak. Myslete taktéž na své okolí a podělte se, je-li s kým.

Rak

O víkendu se vlivem Venuše ve Vodnáři více zaměřujete na vztahy s rodinnými příslušníky. U nich zjistíte, že nemají moc zájmu s vámi cokoliv sdílet. A tak hledáte porozumění u přátel, avšak i ti vás brzy zklamou. Kdo však nezklame, je domácí mazlíček.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2021!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým příštím rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Nedá se nic dělat, Merkur je od dnes retrográdní a vy se budete muset celkově více namáhat - psychicky i fyzicky. Konečně se vaše aktivity dočkají ohlasu, a to jak v práci, tak i u milované osoby. Je čas pro sebeprosazování se a přílišný ostych není tedy rozhodně na místě.

Panna

Obáváte-li se dnešní hvězdné předpovědi, pak úplně zbytečně. Naopak je jako na zavolanou potěšující. V první řadě získáte o něco větší sebejistotu a nadhled, a to nejen v práci, ale dokonce i ve vztahu k vašemu milovanému partnerovi či partnerce.

Váhy

Mars v Býku si dnes hraje na fotbalistu a vám přihrává do cesty osoby, které sice okamžitě pochopí, o čem vy hovoříte, ale jejich jedinou snahou bude vás využít pro své účely. A tak se budete muset mít celý den, a možná i pár dalších dní, poměrně na pozoru!

Štír

Aniž byste někoho museli motivovat penězi, máte schopnost nadchnout okolí pro vaši věc a různorodí lidé se k vám připojují sami z vlastního přesvědčení. Tenhle dar vám nepochybně budou závidět nejenom různá hnutí, ale taktéž i kvalitní obchodníci.

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechce si říct nějaké moudro!

Střelec

Jste v čemsi dokonalí, ale na sebechvále, pokud je upřímná, nevidíte nic špatného a s pýchou nemá spokojenost stejně co dělat, takže to neřešíte. Pokud ale zjistíte, že vás okolí pomlouvá, nenechá vás to chladnými a budete bojovat za svou čest jako lvi.

Kozoroh

Partner vám vlivem retrográdního Merkuru, v nečekaně náročném čase, nebude příliš nápomocen. Přesto vám konec týdne přivede do cesty lidi, kteří jsou oduševnělí a duchovně ční nad své okolí. Setkání s nimi pro vás bude tím pravým balzámem, který potřebujete na své otevřené rány.

Vodnář

Bohužel ztratíte mnoho přátel, kdy půjde o následek vašich pracovních úspěchů, které budou nemalé. Ve skutečnosti se jen zrna oddělila od plev. Vaši skuteční kamarádi vám zůstanou i nadále a vaše kariérní výslunní podle jejich možností ještě podpoří.

Ryby

Nově se můžete celé dny těšit z přízně samotného Slunce, které již ve čtvrtek zase vstoupilo do vašeho znamení. Bude to patron, který vám dodá vnitřní sílu, vnější slávu a uznání autorit v rodině. A hlavně nebude za to chtít vaši duši a to je div.