Horoskop na neděli 22. března: Den se ponese ve znamení pohody

Beran

Měli byste si lépe rozložit svůj volný čas a věnovat nejméně 7 hodin opravdu kvalitnímu spánku. Zbavíte se tak nadbytečného stresu a únavy, která vás poslední dobou provází ve všech životních oblastech. Občas můžete některé věci nechat prostě nedodělané.

Býk

V myšlenkách plánujete moc dopředu a často se vám stane, že řešíte problém, který by mohl vzniknout, ale v tuto chvíli vůbec neexistuje. Naučte se myslet na to, čím se zabýváte zrovna teď a to ostatní už nechte budoucnosti. Řešte to, až to přijde.

Blíženci

S lidmi umíte výborně navazovat hovor a jste také dobrý posluchač. Může vás to ale občas trochu vyčerpávat. Zkuste třeba takové cvičení - minutu na nic nemyslet. Není to tak snadné, jak to vypadá, ale opravdu to na váš mozek může mít pozitivní vliv.

Rak

Těšíte se dnes velké vlně pohody, která vás obklopuje. Umíte si vytvořit radost z malých drobností, které vám život přináší, a to je něco, co jen tak někdo neumí. Dávejte, co to jde, může to být nakažlivé i pro ostatní. A to by přece bylo moc fajn!

Lev

V oblasti vztahů možná trochu tápete a nenadálé příležitosti k poznání nových lidí vám dělají mírný zmatek v hlavě, ale vy to ustojíte. Zkroťte svoje myšlenky, být někým okouzlen není vůbec nic špatného, ale nepalte kvůli tomu mosty. Buďte nohama na zemi.

Panna

Zdravotně jste na tom velmi dobře jak po duševní, tak po stránce tělesné, a to je opravdu skvělé! Pokračujte v udržování vaší fyzické kondice. Můžete také očekávat větší prohloubení vašeho stávajícího vztahu, nebo setkání s vaší spřízněnou duší.

Váhy

Některé věci opravdu nejsou vůbec jednoduché, ale rozhodně byste mohli přispět svým dílem k tomu, aby cesta k jejich řešení byla o něco méně komplikovaná. Nejdůležitější je komunikace. Říkejte, co chcete, a neřešte, jestli se to někomu bude líbit, nebo ne.

Štír

Vyskytnou se příležitosti, při kterých budete moci plně projevit svou osobnost. Díky tomu se vám velmi posílí sebevědomí a dokážete toho mnohem víc, než byste si uměli představit. Využijte vlivu této výjimečné energie a pusťte se do něčeho nového.

Střelec

Jste velmi akční člověk a málokdy sedíte jen tak na zadku. Nicnedělání je vám na hony vzdálené. Raději něco podniknete. Občas ale zkuste myslet i na ostatní. Chtějí s vámi tyto aktivity také podnikat? Nezatahujete do toho až příliš své blízké?

Kozoroh

Nepřetěžujte svůj organismus. Buďte k sobě ohleduplnější. Dopřejte si hodně spánku, dostatek jídla a nějaké lehčí sportovní aktivity, ale nepřehánějte to. Mohli byste snadno přijít k nějakému nepříjemnému úrazu. Zařaďte nějaké zdravé doplňky stravy.

Vodnář

Jestliže se zrovna nacházíte ve fází hledání a zatím se vám nic nalézt nedaří, nepřestávejte. Cesta sebepoznání je velmi důležitá a to jak pro vás, tak pro všechny vaše blízké. Nebojte se využít nějaký specializovaný kurz nebo koučovací techniky.

Ryby

Můžete počítat s velkým nárůstem energie. Možná jste překonali nějakou nemoc a nyní přišel příliv. Bude se vám to hodit zvláště v pracovních aktivitách, ale ani co se týče citového života, nebudete nijak strádat. Jezte hodně čerstvého ovoce a ořechů.