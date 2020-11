Horoskop na neděli 22. listopadu: Odpočívejte a věnujte se sami sobě

Beran

Při dnešku budete mít několik výborných nápadů, které dalece přesahují vaše obvyklé invenční snahy. Takže zazáříte nejenom doma, ale i ve svém nejbližším okolí. Pomník vám sice ještě stavět nebudou, ale co vy víte, co ještě přijde v dohledné době.

Býk

Zpomalujte tempo, protože za předchozí dny jedete na setrvačník, což by vás mohlo vyčerpat více, než je zdrávo. Naopak chovejte se k sobě s trpělivostí a podaří se vám zase dostat do klidového režimu, který už znáte jenom ze vzpomínek. Je to ale nutné.

Blíženci

Zlepšení vztahů je konečně na pořadu dne, bohužel jenom pro vás, protože vaši blízcí nebudou chtít na podobná témata reagovat. Vy budete řešit jak na to, ale vaše snaha bude zatím přicházet vniveč, hlavně to nevzdávejte úplně, zítra je také den.

Rak

Koníčky jsou to, na co si nenajdete čas přes týden a vidíte, že pokud by to mělo jít takto dále, nedostanete se k nim ani o dnech, kdy si většina dopřává zaslouženého volna. Proto dnes již na nic nečekejte a věnujte sami sobě pár hodin volna a klidu.

Lev

Milostný vztah se ukáže být vlivem Venuše jako zajímavý oříšek, protože vám bude doma sice velmi dobře, ale v myšlenkách už budete u nové známosti. Nicméně máte překvapivě podporu rodinných příslušníků, tedy až na pár výjimek, kterým se však vyhnete zase vy.

Panna

O víkendu nebudete zahálet. Pro vás je aktivní pohon zásadní, protože chcete tak trochu fušovat do řemesla Ferdovi Mravencovi a trumfnout ho v pracovitosti. Zkuste ale myslet i na své zdraví a odpočinek. Kvalitní spánek je základ správného fungování organismu.

Váhy

Hned uvidíte, že když se nebudete na své okolí mračit, tak se vám bude dařit mnohem lépe a budete moci mluvit i s těmi, kteří byli dosud jako nepřístupný terén ve výškách. Jste v podstatě optimisté, kteří dovedou druhé vytáhnout z jejich splínů.

Štír

Víkend přeje aktivitě! Ať už vyrazíte na procházku nebo si jen uděláte menší – škatule škatulata hýbejte se – v příbytku, dobijete baterie. To vám umožní vaše blízké doma zase rozmazlovat, jak to mají rádi a vy ostatně také, protože jste rádi za pohodu.

Střelec

Sobotní přechod Slunce do Střelce svádí k podzimním inventurám nejen u obchodníků, ale i ve vlastním nitru. Přemítáte-li nad životem a říkáte si, zda se vám podaří dosáhnout všech met, pak si pro začátek nabruste lokty a dopřejte si odvážnější myšlenkové scénáře.

Kozoroh

Vánoční výzdoba ještě odpočívá ve skříni a vy přemítáte o tom, co byste dnes dělali, než vám čas začnou zabírat adventní povinnosti a setkávání. Zkuste si udělat naprosto volné odpoledne či večer, kdy se budete věnovat jenom a jenom sami sobě.

Vodnář

Říkáte si, jaký program by byl pro dnešek ten pravý? Zkuste se spíše zeptat, co by vás dnes nejvíce lákalo? Je přece neděle, tak kdy jindy už si odpočinout. Povinnosti, které vás stresují, ale raději před tím alespoň v rámci možnosti splňte.

Ryby

Potěší vás telefonát od někoho, s kým jste hodně dlouho nemluvili, navíc bude mít jenom samé dobré zprávy, takže vaši nedělní pohodu nebude nic zvenčí aktivně kalit. Teď si ještě budete muset udělat pořádek ve vlastním nitru a umožnit si relaxovat.