Horoskop na neděli 22. prosince: Nenechte se ničit strachy z dětství

Může na vás dolehnout pocit, že se svému okolí vzdalujete a jste na světě dočista sami. Je to skutečně jen vaše zdání, přátelům, rodině i partnerovi na vás nezáleží o nic méně, než včera. Zkuste hodit splíny za hlavu a soustředit se jen na to krásné.

Beran

Nic není tak hořké, aby se to nedalo sníst, zvlášť pokud jste si to uvařili jen vy sami. Musíte pochopit ještě hodně životních lekcí, abyste věděli, kým jste a kam vlastně chcete kráčet. Věnujte více času vlastnímu seberozvoji. Pomůže vám se pochopit.

Býk

Věci jsou lepší, než se na první pohled zdají. Mohou nás přepadat vánoční deprese, že nemáme to, co jsme si loni předsevzali, to je však normální. Některé rostliny taky začnou růst až po pár letech, co se zasadí. Buďte trpěliví a úspěch se dostaví.

Blíženci



Lidé na vás mohou házet svůj vlastní stres a dávat vám za vinu svá vlastní klopýtnutí. Nedejte se! I za cenu hádky jim dejte najevo, že zodpovědnost si nesou sami za sebe a vy s tím nemáte co do činění. Nedělejte ze sebe onuci, o kterou se každý otře.

Rak

Lidé si neuvědomují, jakého přítele ve vás mají. Stále dávají větší význam těm, kteří sedí výše na společenském žebříčku, a vás občas nechápou. Naštěstí se začínají probouzet a dostávat se vám pod skořápku. Dejte jim ještě trošku času na jejich růst.

Lev

Vaše touhy a přání nejsou vůbec ztracené, jak se na první pohled může zdát. Potřebujete si jen udělat pořádek v každodenní rutině. Jakmile budete zvládat každodenní práci nutnou k přežití, můžete se vrhnout na cíle, které jsou ve vašem životě důležité.

Panna

Umlčte ve své hlavě noční můry z dětství. Jejich hlasy vás občas trápí, ale uvědomte si, že jste dneska na mnohem vyšší úrovni a váš strach nemá žádnou logickou podstatu. Udělejte si rituál a spalte vaší starou fotku, aby minulost mohla odplout pryč.

Váhy

Vztahy s lidmi nepatří mezi ty nejlehčí věci, ba právě naopak. Musíte se smířit s tím, že někteří lidé nejsou pro vás tím, kým se zdají být, a více si k tělu pustit ty, kteří za to stojí. To je náš celoživotní úkol, jehož zvládnutí náš činí šťastnými.

Štír

Neváhejte se vrhnout do vašich rozdělaných projektů. Teď je vhodný čas je dotáhnout dokonce a konečně se radovat z úspěchu, který nám přinesou. Jen se nenechte srážet připomínkami okolí, že vaše sny jsou hloupé a měli byste se věnovat něčemu jinému.

Střelec

Ačkoliv jste velmi společenský člověk, může vás přepadnout touha být chvíli o samotě nebo pouze jen s jednou osobou. To je naprosto v pořádku. Najděte si klidné místo a proberte vše, co vás v poslední době trápilo. Nebo se o samotě věnujte meditaci.

Kozoroh

Máte spoustu skvělých nápadů na podnikání, ale nechcete je zahajovat samotní. Bohužel vám nic jiného nezbude, protože sebevědomí, které žádáte, aby vám dodalo okolí, musíte najít sami v sobě. A to jinak, než že skočíte do bazénu sami, prostě neuděláte.

Vodnář

Lidé se na vás v minulosti často vykašlali, protože nevěřili, že svoje plány myslíte vážně. Sice vás to bolelo, ale učinilo to z vás silnějšího člověka. Spolehněte se sami na sebe a uvidíte, že věci se dají do pohybu ve váš prospěch. Buďte svými hrdiny.

Ryby

Ještě nedokážete úplně pochopit, proč vás bývalý partner tak ošklivě zranil, když jste mu neudělali nic špatného. Nepochopíte, protože to neví ani on sám. Raději hoďte bolístky za hlavu. Jste velmi atraktivní osoba s mnoha možnostmi na šťastný vztah.