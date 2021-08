Horoskop na neděli 22. srpna: Dnes přijdou velké změny v domácnosti

Dnešní úplněk ve Vodnáři přináší do popředí peněžní záležitosti nebo ověřování účetních postupů, buďte obezřetní a berte to vážně! Doma se dočkáte spousty změn. Potíže může způsobit i přechod Slunce do znamení Panny. A máte se na co těšit, neboť půjde o změny veskrze pozitivní a veselé!

Beran

Dnešní úplněk ve Vodnáři přináší do popředí záležitosti spojené s vaší prací. Získáváte větší jasno a vhled do situací, které vám byly poslední dobou spíše vzdálené. Najednou lépe rozumíte i tomu, co od své kariéry očekáváte a čemu se chcete v budoucnu věnovat.

Býk

Máte šťastný den, milí Býci! To je právě ten den, kdy se vám všechno podaří, ať už se rozhodnete dělat cokoli. Navíc je dnes úplněk a ten vám může přivát kontakt s někým z ciziny nebo můžete řešit záležitosti spojené s nějakou zahraniční firmou.

Blíženci

Těšit se dnes můžete na velmi akční den. Poznáte spoustu nových lidí, a ještě na konci dne si nebudete schopni vybavit všechny jejich tváře. Sympatické osobnosti vám dodají elán a energii. Však jste také nutně potřebovali trochu vylézt ze své ulity.

Rak

Úplněk v neděli často naruší harmonii týdne a nejinak tomu bude i dnes. Povinnosti běžného dne a pracovní záležitosti mají zelenou. Vznikne ve vás předsevzetí, že nějakou věc dovedete v tomto dnu do konce. Hodně štěstí k dodržení vašeho předsevzetí!

Lev

Dnes doma sedět rozhodně nebudete. Naopak, vyrazíte se svým protějškem do společnosti. Oba totiž potřebujete trochu kultury a společenského vzruchu. Pravidelné televizní večery nelze praktikovat donekonečna. Společenský život si oba vychutnáte.

Panna

Šťastný den je tady, a to ještě v kombinaci s nedělí a úplňkem, co víc si přát? Luna hrne do popředí vaše volnočasové aktivity a zájmy. Odložte teď pracovní starosti a věnujte se svým koníčkům, a to třeba i těm dávno zapomenutým nebo třeba odloženým.

Váhy

Slunce se dnes přesouvá do Panny a i vlivem úplňku navíc může dojít k řešení nějaké záležitosti týkající se rodiny a domova. Na domácí půdě převládají akademické debaty. Snažte se být nad věcí a věci nehrotit, je přece neděle, tak si ji trochu užijte.

Štír

Doma se dočkáte spousty změn. A máte se na co těšit, neboť půjde o změny veskrze pozitivní a veselé! Proto neváhejte a přijměte to, co vám život nabízí, s otevřenou náručí. Jen tak si dosyta vychutnáte všechny barvy a chutě, které vám život přináší.

Střelec

Do popředí vašeho zájmu se dostávají peněžní záležitosti nebo ověřování účetních postupů. Přináší je dnešní úplněk ve Vodnáři, tak to berte vážně! Je zapotřebí zvýšit obezřetnost a případně požádat o pomoc odborníka, který vám pomůže najít optimální řešení.

Kozoroh

Nedělní úplněk ani přechod Slunce do znamení Panny vám nepřináší právě nejpříznivější den. Aktuální se může stát nějaká záležitost spojená s dětmi, která žádá rychlé řešení. Každopádně nepodléhejte panice a řešte vše s chladnou hlavou a pokud možno bez emocí.

Vodnář

Nenechte se dnes zaskočit pozváním na milostnou schůzku. Osoba, jež delší dobu znáte, k vám chová jisté city. Přestože se vám to možná ze začátku bude zdát podivné, dejte protějšku šanci. Kdo jiný může být lepším partnerem než člověk, jež vás zná?

Ryby

Neděle nahrává setkání s přáteli, a protože jej doporučuje i dnešní úplněk ve Vodnáři, neváhejte! Luna dokonce hovoří o možnosti odstartovat s nimi nějaký důležitý plán. Jeďte na výlet nebo si vyrazte do oblíbené hospůdky, bavte se. Všechno další už přijde samo.