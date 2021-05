Horoskop na neděli 23. května: Dnes je vhodný den k usmíření v rodině

Beran

Přestože to nebude nejlevnější záležitost, podpoříte mimoškolní aktivity svých potomků. Jsou výjimečně nadaní a dobře víte, že rozvíjet jejich talent je to nejlepší, co jim můžete do budoucna poskytnout. Je to investice, která se bezesporu vyplatí.

Býk

Partnerova obětavost zažene veškeré pochybnosti ohledně vztahu a přímo vám vyrazí dech. Milovaná polovička by pro vás udělala cokoliv na světě a bude se vám to snažit dokázat. Nebudete čekat na vyznání ve formě slov, budete si raději všímat činů.

Blíženci

Dnešní konstelace umožňuje usmířit se s rodinnými příslušníky. Vleklý spor mezi vámi a blízkými příbuznými už se stává pro obě strany neúnosným, ustoupíte proto ze svých požadavků a ukážete svou velkorysost. Rodina pro vás vždy bude na prvním místě.

Rak

Vaši potomci se dostávají do komplikovaného období. Jsou ve věku, kdy si začínají hledat vlastní cestu a snaží se osamostatnit. Je skvělé, že jejich chování berete s rezervou, vše má však hranice. Dojde vám trpělivost a zavedete do rodiny nový řád.

Lev

Nedělní den vám poskytne ideální příležitost k relaxaci v přítomnosti nejbližších. Zapomenete na veškeré pracovní povinnosti a problémy a budete se naplno věnovat rodině. Poslední dobou na sebe nemáte mnoho času, budete se jim to snažit vynahradit.

Panna

Snaha vaší milované polovičky vás dojme. Udělala by cokoliv proto, aby vás učinila šťastnými. Partnerovi oplatíte veškerou péči a lásku stejnou měrou. Váš vztah je založen na vzájemné toleranci, důvěře a hlavně přátelství. Jste nerozlučná dvojka.

Váhy

Máte na letní prázdniny velké plány? Využijete pomoci šikovné přítelkyně a jejího talentu pro organizaci. Společnými silami připravíte podrobný program a do detailů naplánujete váš dávný sen. Teď už se jen můžete těšit na to, až se opravdu vyplní.

Štír

Přátelé vám pomůžou s realizací plánů. Ať už se chystáte na dobrodružnou prázdninovou výpravu či potřebujete pomoci s rekonstrukcí obydlí, můžete se na ně obrátit. Máte velké štěstí, že jste obklopeni věrnými a milujícími lidmi, na které je spoleh.

Střelec

Do některých věcí se vyplatí investovat a rekonstrukce domova je rozhodně jednou z nich. Přestože vám přestavba obydlí udělá čáru přes rozpočet, nemusíte si zoufat. Sice se na nějaký čas budete muset uskromnit, věřte však, že to nebude na dlouho.

Kozoroh

Vaše pozitivní energie a životní optimismus je nevyčerpatelný! Přestože domácí atmosféra bude z počátku dne dusná, rychle se to změní. Vaše dobrá nálada je přímo nakažlivá, ostatní členové rodiny se naladí na stejnou vlnu. Užijete si klidnou neděli.

Vodnář

S milovanou polovičkou si užijete neděli plnou romantiky a důvěrností. Budete vnímaví a vyslechnete si partnerovy nejniternější obavy a pocity. Vzájemně sdílená tajemství a bezpodmínečná důvěra váš vztah velice upevní a vaši lásku ještě prohloubí.

Ryby

Nevíte, co s volným časem? Co takhle vyrazit za kulturou? Spolu s přítelem nebo milovanou polovičkou si zajdete na výlet – poznávat krásy českých měst a památek. Po dlouhé době budete svědky nevšedního zážitku, který ve vás zanechá hluboký dojem.