Horoskop na neděli 23. února: Hvězdy slibují dárečky a dobré zprávy

Vaše okolí dnes bude překypovat nezvyklou štědrostí. Užívejte si drobných dárků a neostýchejte se věnovat nějaké na oplátku. Potěšíte přátele i sebe. Pokud jste někomu v minulosti dali slib, je možné, že se přihlásí o jeho splnění. Važte v budoucnu slova a dodržte, co jste naslibovali.

Beran

Někdo z blízkých vás potěší milým dárkem. Člověka vždy zahřeje u srdce, když si na něj někdo vzpomene. Oplaťte dotyčnému pozornost a věnujte mu dnešní den! Přátelství je jako květina, o kterou je třeba pečovat, aby neuvadla. Pěstujte vzájemné vztahy.

Býk

Doputuje k vám zpráva, která vás bezpochyby potěší. Jak se však říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Raději si informaci ověřte přímo u zdroje a až poté začněte oslavovat. Mohlo by se totiž stát, že se jedná o falešný poplach. Vyhněte se zklamání.

Blíženci

Zrodil se v hlavě vašeho přítele plán? Pokud se vás snaží přemluvit, abyste se s ním pustili do podnikání, ještě vše dobře promyslete. Pokud se vám to nezdá, neváhejte jej odmítnout, přestože možná bude z počátku rozmrzelý. Pochopí vaše jednání.

Rak

Máte na dnešní večer plány? Raději se smiřte s možností, že je budete muset přesunout na jiný den. Nečekaná událost vám dnes totiž naruší program. Nebuďte z toho smutní a omluvte se přátelům či partnerovi. Jistě budou mít pochopení pro vaší situaci.

Lev

Hvězdy jsou vám dnes mimořádně nakloněny. Využijte jejich přízně a seberte odvahu k rozhodnutí, jež vám už dlouho vrtá hlavou. Spolehněte se na své instinkty a pocity, štěstí se dostaví co nevidět. Vaše rozhodnutí vám přinese očekávané výsledky.

Panna

Panuje mezi vašimi blízkými dusná atmosféra? Pokud jsou příbuzenské vztahy značně napjaté, buďte alespoň vy rozumní a snažte se rozptýlit nepřátelské prostředí. Nekažte si volnou neděli hloupými konflikty a urovnejte spory. Užijte si pohodový den.

Váhy

Rodina a přátelé jsou pro vás tím nejdůležitějším v životě a snesli byste jim snad i modré z nebe. Vaši blízcí to dobře vědí a cení si toho více, než tušíte. Jednou za čas byste si ale měli udělat čas sami na sebe. Věnujte nedělní odpoledne svým koníčkům.

Štír

Dobře víte, jakou cenu mají peníze a hlídáte si své výdaje. Je šlechetné, že i přesto, že byste si mohli dopřát luxus, stále si udržujete skromnost. Jednou za čas byste si však měli udělat radost nějakou maličkostí. Za svou práci si to zasloužíte!

Střelec

Zavázali jste se někomu z vašich blízkých nedávným slibem? Přestože se vám to možná právě teď nehodí, dostůjte svému slovu a dodržte jej. Příště buďte opatrnější na to, co ostatním slibujete, obzvláště pokud se jedná o vaše přátele. Důvěra je křehká.

Kozoroh

Manželský svazek je velikým závazkem. Pokud si právě procházíte krizí, snažte se vztah zachránit za každou cenu. Nejspíš každý pár si za život projde komplikovaným obdobím. Ujistěte se, že váš vztah obstojí. Získáte jeden v druhém životní jistotu.

Vodnář

Nedělejte rychlé soudy. Sami z vlastní zkušenosti už byste měli vědět, že se často pletete. Dnes vás opět překvapí jistá osoba z vašeho okolí. Postaví se za vás člověk, od kterého byste to vůbec nečekali. Příště si dejte na čas, než vyvodíte závěry.

Ryby



Dnes vás potěší nečekaná štědrost vašich blízkých. Oplaťte jim stejnou kartou a věnujte jim veškerou pozornost a péči, které se vám z jejich strany dostává. Rodina je opravdu tím nejdůležitějším. Hýčkejte své nejbližší a pěstujte vzájemné vztahy.