Horoskop na neděli 24. května: Zbavte se zlozvyků i falešných přátel

Beran

Je čas skoncovat se svými zlozvyky, ať už je to třeba kousání nehtů, nepořádnost, nebo nadměrná konzumace alkoholických nápojů. Díky konstelaci hvězd vám změna půjde lépe než kdy jindy. Jenom se pokuste vytrvat. Odmění vás radost ze sebe samých!

Býk

Máte pocit, že se kolem vás pohybují samí, eufemisticky řečeno, inteligencí méně obdaření lidé. Jenže každý nemůže mít rozum génia a chytrost kandidáta na profesuru. A pamatujte také na jedno, i blbec vám může něco říct. Tak se toho zkuste držet.

Blíženci

Patrně si říkáte, zda je správně, že jste tolik otevření, a tak trochu se srdcem na dlani. Snažíte se svým blízkým pomáhat, co to jde, ale ne vždy se vám ta pomoc vrátí. Svou energii tak věnujte jenom tomu, kdo si to doopravdy zaslouží. Uleví se vám.

Rak

Vypadá to, že ve vašem okolí je osoba, která se tváří jako přítel, ale jen vás využívá a zneužívá. Přátelí se s vámi pouze kvůli osobnímu prospěchu, který jí blízký vztah s vámi přináší. Soustřeďte se raději na lidi, které si vaše přátelství zaslouží.





Lev

Rádi si přispíte, a to platí zejména o víkendu. Jelikož máte pravděpodobně menší spánkový deficit, tak si dlouhý spánek do oběda čas od času klidně bez výčitek dopřejte. Pozor ale na to, abyste si nenarušili spánkový režim. Těžko se pak srovnává.

Panna

Jste pravděpodobně dosti flegmatické osoby, což má své výhody i nevýhody. Jen tak něco vás nerozhodí a při výměně názorů se svými blízkými zůstáváte klidní. Někdy ale působíte, že máte své okolí na háku. Dejte jim své city najevo, potřebují to.

Váhy

Nejspíše se bojíte do svého nového vztahu položit naplno. Bojíte se situace, že budete ten, kdo má rád víc, nebo dokonce jediný, kdo miluje. Tak si místo užívání blaženého pocitu zamilovanosti děláte vrásky. Navíc zbytečně, váš vztah bude rovnocenný.

Štír

Nenech zapadnout slunce nad svým hněvem. Tuto pravdu řekl jeden moudrý člověk a zejména vy, poněkud horkokrevní a bojovní Štíři, byste se jí měli řídit. Bude se vám pak lépe usínat a ráno nebude doma taková nepohoda. A všem se bude lépe dýchat.

Střelec

Jste požitkář v pravém slova smyslu a ve všech směrech. Ať už se jedná o dobré jídlo, pití či třeba masáže a wellness. Jste štědří a rádi si všeho dobrého užíváte se svou drahou polovičkou. Pozor ale na to, abyste se těch požitků nepřesytili.

Kozoroh

Jízlivé a štiplavé poznámky matky vašeho protějšku vás namíchnou a zároveň dost zamrzí. Věřte, že více to ale vypovídá o ní samé nežli o vás. Váš partner by se vás měl příště zastat. Řekněte mu to a vyhněte se tak případným konfliktům a výčitkám.

Vodnář

Váš partner je na vás nejspíše dosti citově, emočně a možná i finančně závislý. A vy máte pocit nadvlády, což vám dělá dobře, ale zároveň pocit svázanosti, což Vodnáři nemají rádi – milují více svobodu. Buďte na něj vlídnější, ale nenechte se vydírat.

Ryby

Jedna záštiplná osoba vás necitlivou poznámkou a výtkami dosti rozesmutní. Svým zlým jazykem vám totiž neublížila poprvé. Měli byste ji ze svého života vyřadit a trávit čas pouze s lidmi, kterým na vás záleží a mají vás rádi takové, jací jste