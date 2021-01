Horoskop na neděli 24. ledna: Věřte, že co se má stát, stane se!

Máte pocit, že jste vlivem Venuše našli v novém partnerovi vše, co jste hledali. Pokud je opravdu ten pravý, časem se to ukáže. Ale pozor! Dnes se nenechte vlivem Merkuru ve Vodnáři přemluvit k neuváženým rozhodnutím!

Beran

Chcete milovaný protějšek k něčemu přemluvit? Ať už plánujete koupi drahého zboží či prodloužený víkend ve dvou, jděte na to chytře a tentokrát oklikou. Pokud dobře zvolíte lichotky a použijete je ve správnou dobu, dostanete všechno, po čem toužíte.

Býk

Nenechte se vlivem Merkuru ve znamení Vodnáře přemluvit k neuváženým rozhodnutím! Pokud vás blízcí tlačí k investici větší částky, dobře si rozmyslete, zda to stojí za ten risk. Peníze jste dlouho spořili a je škoda je zbytečně rozházet. Šetřete na horší časy.

Blíženci

Necítíte se dobře? Pokud nejste spokojeni s tím, jak vypadáte, věřte, že je jen ve vašich silách s tím něco udělat. Změna bezpochyby vyžaduje velkou dávku vůle a snahy. Výsledek však bude stát za to. Sebevědomí z vás udělá nového, lepšího člověka.

Rak

Nejspíš každý z nás vzhlíží k nějakému ideálu, jen málokdo je však schopen najít vůli a sílu se k němu alespoň o kousek přiblížit. Jděte si za svými sny a udělejte vše pro to, aby se splnily. Pamatujte, že věci, které za něco stojí, nejsou zadarmo.

Lev

Tak dlouho jste odkládali opravy v domácnosti, až se samy přihlásily. Pusťte se do rekonstrukce vašeho domova dříve, než si zaděláte na nepříjemné problémy. Věřte, že čím déle budete opravy odkládat, tím vyšší budou konečné náklady. Myslete dopředu.

Panna

I za málo peněz se dá udělat velká radost. Ať už se chcete potěšit vy sami či připravit překvapení pro své milované, nemusíte nutně investovat velké částky. Důležité je, aby dárek měl osobní hodnotu. Ukažte svým nejbližším, jak moc pro vás znamenají.

Váhy

Dnešní nedělní den je jako dělaný pro odpočinek. Zapomeňte na úklid domácnosti a rutinní záležitosti a rezervujte si celý den na relaxaci. Oddychněte si konečně od každodenních starostí a načerpejte nové síly do dalšího týdne. Budete je potřebovat.

Štír

Jděte svým ratolestem příkladem. Pokud stojíte před nelehkým rozhodnutím, zachovejte se podle svého nejlepšího svědomí. Přestože se možná nabízí jednodušší cesta, vydejte se jiným směrem. Pamatujte si, že věci, které mají cenu, nikdy nejsou zadarmo.

Střelec

Procházíte si komplikovaným obdobím? Pokud máte potíže, nemusíte se s nimi prát sami. Obvolejte dobré přátele a pozvěte je na sklenku vína. Proberte společně vaši současnou situaci a najděte řešení problémů. Vaši nejbližší vám budou vždy oporou.

Kozoroh

Máte pocit, že jste vlivem Venuše našli v novém partnerovi vše, co jste hledali. Pokud je opravdu ten pravý, časem se to ukáže. Netlačte proto na pilu a nechte věcem volný průběh. Jste na začátcích a ještě se mnoho okolností může změnit. Co se má stát, stane se!

Vodnář

Dnes se stanete velkým milostným lákadlem pro široké okolí! Sex-appeal z vás přímo vyzařuje, navíc máte skvělou náladu a komunikace vám tím pádem rozhodně nedělá problém. I když máte na výběr, uvědomte si své priority a raději z nich neslevujte.

Ryby

Pokud se vám naskytne příležitost ke změně bydlení, měli byste nad tím alespoň zauvažovat. Stěhování s sebou bezpochyby přináší spoustu práce a je časově náročné, změna prostředí by vám ale jen a jen prospěla. Popřemýšlejte o tom a rozhodněte se.