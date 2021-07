Horoskop na neděli 25. července: Dnes je vhodný den ke sbližování

Měli byste si naplánovat rodinné setkání. Pokud se naučíte ignorovat rýpavé poznámky, užijete si společně strávený den. Pokud dnes budete mít příležitost lépe se sblížit s novým objevem, neváhejte a seberte odvahu. Mnohem více budete litovat toho, co jste nezkusili než nepovedeného rande.

Beran

Jste rozhádaní s někým z vašich nejbližších? Pamatujte, že rodina je to nejdůležitější, co máte. Zahoďte za hlavu svou hrdost, a přestože se cítíte ukřivděni, urovnejte spory mezi vámi a vašimi nejbližšími. Nemá cenu se hádat kvůli zbytečnostem.

Býk

Využijte posledního víkendového dne a vyrazte si se svým milovaným protějškem na výlet do přírody. Užijte si tak společně strávený den a odreagujte se příjemnou procházkou. Je to nejlepší způsob, jak se zbavit stresu a urovnat vaše partnerské spory.

Blíženci

Naplánujte si rodinné setkání. Jak často se stává, že se vidíte s nejbližšími? Přestože vám někteří z nich občas pěkně lezou na nervy, nabídněte se a vše zorganizujte. Pokud se naučíte ignorovat rýpavé poznámky, společně strávený den si užijete.

Rak

Měli jste v plánu navštívit příbuzné? Pokud jste unavení a nemáte na to náladu, neváhejte setkání odvolat a přesunout na jindy. Vaši blízcí to jistě pochopí a budou vstřícní. Potřebujete si odpočinout. Načerpejte síly do nového pracovního týdne.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA SRPEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Život je změna. Pokud nejste spokojení s něčím ve vašem vztahu, nesmíte se bát o tom mluvit. Vyčkejte, až partner bude v dobré náladě a nadhoďte, co vás trápí. Pokud budete mlčet a užírat se, jen to celou situaci zhorší. Buďte k partnerovi upřímní.

Panna

Konečně jste dosáhli svých cílů? Máte veškeré právo být na sebe hrdí. Pamatujte však také na to, že se nic nemá přehánět. Jak se říká, skromnost svědčí velkým lidem. Je těžké si ji udržet. Pokud to však dokážete, ke všem úspěchům získáte i respekt.

Váhy

Necítíte se dobře? Pokud vás poslední dobou trápí únava a zdravotní potíže, nepanikařte a raději si udělejte volno. Není hned nutné chodit k lékaři. Dopřejte si dlouhý spánek a odpočinek. Uvidíte, že to s vámi udělá divy. Naučte se o sebe starat.

Štír

Jste už dlouhou dobu bez partnera? Pokud se zoufale snažíte najít protějšek, možná vás dnes konečně potká štěstí. Pamatujte ale na to, že člověk musí být nejprve schopen vydržet sám se sebou, aby mohl být spokojený s někým jiným. Přemýšlejte nad tím.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Ubíjí vás každodenní stereotyp? Pokud jste již unudění k smrti, ale nemáte odvahu udělat radikální rozhodnutí, alespoň pozměňte prostředí, ve kterém trávíte nejvíce času. Využijte své velké kreativity a kutilského ducha a zrekonstruujte svůj domov.

Kozoroh

Připravte si pro svoje ratolesti překvapení. Nic vám neudělá větší radost než vidět nadšení v očích vašich dětí. Poslední dobou jste kvůli práci zanedbávali svoji rodinu, najděte si proto na ně co nejvíce času a stravte jej naplno. Nepromarněte jej.

Vodnář

Narazili jste na výjimečného člověka? Pokud dnes budete mít příležitost lépe se sblížit s novým objevem, neváhejte a seberte odvahu. Každý máme své nejistoty a komplexy. Mnohem více budete litovat toho, co jste nezkusili než nepovedeného rande.

Ryby

Neděle je zde od toho, abychom odpočívali. Měli jste dlouhý týden jak v zaměstnání, tak doma. Nemějte proto špatné svědomí z toho, že si dnes odpočinete, nikdo vám to nebude vyčítat. Věnujte se pro jednou sami sobě a svým zálibám. Zasloužíte si to.