Horoskop na neděli 25. dubna: Může vás rozhodit kritika od blízkých

Beran

Práce na zahrádce bude tím, co vás bude bavit a motivovat, tak se nebojte pustit se do ní plnou parou a uvidíte, jak to bude pěkně odsýpat. Navíc byste měli zapojit i rodinné příslušníky, ať vám má třeba kdo nosit kýble nebo zeminu. Zapotíte se.

Býk

Jedná-li se o rozhovor, který tzv. nikam nevede, bude pro vás dnes časté odbíhání v myšlenkách. Uvědomíte si to nejčastěji při přemlouvání ke koupi nějakého výrobku či služby, případně ke spolupráci, kdy stejně víte, že nic nechcete a je vám trapně.

Blíženci

Zkuste celý dnešní den využívat některou z technik aktivního naslouchání. Tam patří například přikyvování, které ukazuje, že hovořícího opravdu posloucháte. Uvědomte si pocity, které jste při tom prožívali i reakce druhých. Všimli jste si té změny?

Rak

Přijdete na to, že užíváte automaticky milé či zdvořilé pousmání a oční kontakt při komunikaci s neznámými lidmi. Vyzkoušejte ještě přidat parafrázování. To totiž umožní vyjasnit i pár počínajících nedorozumění mezi vámi a okolním velkým světem.

Lev

Jak se vyrovnáváte s kritikou od druhých lidí? Zkuste se zamyslet nad tím, jak obyčejně reagujete na kritiku oprávněnou a jak na neoprávněnou, navíc zejména pokud je od osob, na kterých vám opravdu velmi záleží. Vidíte rudě? Zkuste se dnes mírnit.

Panna

Při řešení nějakého nezávažného problému s dobrým známým či členem rodiny budete mít možnost vcítit se do jeho potíží a dvakrát dobře vám z toho nebude. Nicméně ho zase nenecháte bez pomoci a naopak společně zkusíte vykoumat řešení.

Váhy

Při dnešku si budete moci opět rozšířit obzory, protože jste velcí milovníci přírody, trávíte v ní hodně času. Ovšem hlášky typu: Viděli jste to v televizi, patří také do vašeho repertoáru. Dnes objevíte nějaké ultra moderní hobby pro všechny.

Štír

Nebude vás dnes zajímat, že chce být vaše drahá polovička jednou dřív doma a odpočinout si. Zkřížené meče povedou k tomu, že se rozhovor stočí do osobní sféry, kdy se napřed musejí vyříkat vzájemné pocity, které ve vás doutnaly zřejmě již déle.

Střelec

Na neoprávněné výtky reagujete dnes v první řadě vysvětlováním toho, proč si myslíte, že jsou neoprávněné, někdy se budete ptát sami sebe, co za tím je, zvlášť když je kritizující rozčílený. Prostě zaťatý, a tak pohledáte něco, co to vše spustilo.

Kozoroh

Trochu vás rozhodí časový nesoulad s rodinným příslušníkem, kdy potřebujete vyřídit pochůzky po městě a rodinný příslušník má naopak docela jiné plány. Od věcných argumentů debata rychle sklouzne do roviny vztahové typu - vůbec na mě nemyslíš.

Vodnář

Vysledujte při dnešku minimálně jednu situaci, kdy se komunikace přenesla z hladiny věcné do hladiny vztahové. K čemu toto posunutí vedlo? Pro vás minimálně k tomu, abyste si uvědomili, že všechno z mírného neosobního nadhledu prostě nevyřídíte.

Ryby

Pokud se necítíte příjemně, na kritiku reagujete podrážděně. Zkuste spíše uznat, že je na vytýkaných věcech něco pravdy a připojte i argumenty, proč je to zatím tak, jak to je nebo bylo. A hlavně, pokud je to reálné, slibte velké zlepšení.