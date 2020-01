Horoskop na neděli 26. ledna: Nebojte se ozvat a nebavte se s každým

Pokud dnes budete mít pocit, že vás okolí tlačí do něčeho, co nechcete, nebojte se ozvat. Není vaší povinností se bavit s těmi, jejichž společnost vás netěší. Věnujte svůj čas těm, kteří vás něčím obohatí.

Beran

Dnes vám vše půjde pomaleji, než byste chtěli. Nic si z toho nedělejte a nestresujte se, i když se k cíli dostanete jen tak, že budete muset ztratit čas obcházením překážek, neustupujte a jděte dál. Pěstujte píli a neústupnost. Jděte po své cestě dál.

Býk

Může se zdát, že někteří lidé mají své statky za nic. Není to pravda. Za každým úspěchem se skrývají hodiny práce a je jen na vás, zda jste ochotni věnovat své úsilí každodennímu milimetrovému posunu vpřed. Jednoho dne zjistíte, že šnek ušel kilometry.

Blíženci

Zaměřte se dnes na vše neobvyklé, tajuplné a neprobádané. Vymeťte ve vaší duši všechny kouty, kde se to hemží breberkami, které tam nemají co dělat. Meditace v přírodě je skvělá i v mrazivém počasí, má dokonce mnohem hlubší účinky díky všudypřítomnému tichu.

Rak

Vaše rozvíjející se vztahy dostanou dnes spád. Nebuďte konzervativní a určitě se zaměřte na odvážné experimentování, které není jen kořením života, ale odhalí z vašeho nitra i nitra toho druhého mnohem více než při obyčejné večeři při svíčkách.





Lev

Pokud něco chcete, udělejte to hned teď. Pokud se chcete naučit něco nového, ale potřebujete na to výbavu, rozhodně neodkládejte nákup a rovnou odešlete objednávku. Někdy musíme do věcí skočit po hlavě a nemyslet na pochybnosti, zda danou věc zvládneme.

Panna

Nemusíte se objímat s lidmi, kteří vás nezajímají. Stejně tak je nemusíte zvát na oběd. Neztrácejte čas s lidmi, na kterých vám nezáleží. Raději zavolejte těm, které milujete. S těmi prožijte drahocenný čas. Žádná společenská konvence vám jej nezaplatí.

Váhy

Nezadaní mohou dostat zajímavé nabídky na trávení času, které mohou slibovat i nějaký vývoj do budoucnosti. Určitě jděte prozkoumat terén, nic tím neztratíte. Dnešek bude plný zábavy a příjemného odreagování. Nechte rozplynout všechny své starosti.

Štír

Nejtěžším úkolem na našich cílech není nápad, ten přichází snadno, ale proces, kdy se z nehmotné myšlenky stává hmotná skutečná věc. To chce odvahu, sebevědomí a podporu okolí. Blízký přítel vám podá pomocnou ruku a bude vás podporovat ve všem, co děláte.

Střelec

I přestože můžete mít peníze na každodenní vyhazování si z kopýtka a parádní zábavu ve městě, zkuste dneska zůstat doma a zjistěte, která kratochvíle vám sedí nejvíce. Třeba je to ta, kde potřebujete utratit jen za hrnek, dobrý čaj a kvalitní knihu.

Kozoroh

Dnes hlavně zachovejte klidnou mysl. I přestože ostatní budou kolem pobíhat jako hejno "ukdákaných" slepic, vy stejně víte, že se nic neděje, jen dělají z komára velblouda. Vše chce jen klid a nohy v teple. Vychutnejte si klídek a pohodlí.

Vodnář

Zkuste změnit svůj životní styl z uspěchaného k něčemu mnohem pomalejšímu. Uvařte si v klidu navečer doma jídlo, zabalte si jej, vezměte si jej zítra do práce a přestaňte se honit jako olympijský závodník. Uvidíte, že najednou toho zvládnete mnohem více.

Ryby

Dnes se nebojte zeptat svých blízkých na jejich názory. Nikoliv na to, jakou mají rádi barvu, ale pokládejte otázky ohledně životního stylu, politiky a společnosti. Zajímavé a hluboké rozhovory posunou váš vztah někam dále a vy jim budete více rozumět.