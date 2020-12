Horoskop na neděli 27. prosince: Zachovejte chladnou hlavu!

Beran

Pro partnera vám není nic zatěžko, klidně navaříte, poklidíte, ale zrealizujete i soukromý taxík. Přátelské služby, stejně jako ty milostné, se totiž neúčtují. Což ale nevylučuje poskytnutí pro vás zajímavé satisfakce v podobě pozvání na procházku.

Býk

Když vás bude mrzet, že vás jistí příbuzní nechtějí již delší dobu pustit přes práh nebo se s vámi baví jenom na půl pusy a přátelé vás pomalu hodili přes palubu, zkuste to dnes jinak. Zlatem se dají vylomit i ocelové brány, tak nadělujte, je-li co.

Blíženci

Budou se vám doma dnes smát, že se odnaučujete určitému zlozvyku a vůbec vám to nejde. Jestli už jde o odvykání kouření, nebo předsevzetí zhubnout, nechte to do nového roku, kdy se to hodí možná více. Teď si prostě užívejte svátků!

Rak

Budete svátečně nenaladěni, a tak, ať už den strávíte různými dohady s příbuznými, přáteli či partnerem, přijde vám, že, básnicky řečeno, jenom trojí láska spaluje lidské srdce – láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. Romantika nula.

Lev

Dotknou se vás dnes čísi velmi netaktní poznámky o vašem chatrném vychování. Nebudete se bát dotyčného usměrnit, že dobré vychování nemá hlavně on, když nemá problém vytáhnout toto téma o svátcích a před vaší rodinou. Zachovejte chladnou hlavu!

Panna

Když tak budete při dnešku poslouchat některé své známé, budete mít skoro pocit, že si lidi vůbec neváží toho, co v životě mají a čeho dosáhli. Vy si naštěstí nepotrpíte na hmotné statky a dáváte, nejenom o svátcích, přednost citům a rodinným vztahům.

Váhy

Se zahájením některých společenských sešlostí je to jako se špatnými úvodníky, ve špatných úvodnících musíme číst mezi řádky, tam najdeme, co říkají – nic. Na druhou stranu při sledování toho nic, zase můžete vypnout a zaposlouchat se do koled.

Štír

Nenecháte se při dnešním dni opravdu odradit žádnými škarohlídy a s klidem sobě vlastním jim prozradíte, že není možné něco dokončit, dokud to nezačnete. Z tohoto důvodu ten, kdo něco začal, je mnohem blíže svému cíli než ten, který nezačal nic.

Střelec

Budete muset trochu sebekriticky konstatovat, že jste s někým vyběhli zcela zbytečně. Drželi jste se skutečnosti, že pitomec je člověk, který se nevyzná ve věcech, v nichž se vyznáte vy, a který se vyzná v jiných věcech, o nichž vy nemáte ponětí.

Kozoroh

Budete nachytáni na švestkách, ať již v rámci nevěrných sklonů, nebo jenom drobnějších provinění, týkajících se zahálky. Každopádně si potvrdíte, že pravda vždy vyjde najevo a budete si muset do nového roku 2021 dát předsevzetí, že lhát se prostě nemá.

Vodnář

Potřebujete, aby dnes vše šlo, jak na drátkách, a ideálně měli všichni dobrou náladu. Kdosi vám to ale kazí, a ještě má klidně drzé řeči. Nenechte se vytočit a užijte si poslední neděli roku 2020 v klidu a míru. Ten, kdo si neváží klidu svátků, si nezaslouží vaši pozornost.

Ryby

Při dnešku půjdete výjimečně do sebe a trochu neochotně se nakonec uvolíte uznat, že skutečně bude hodně blízko pravdy, že na tom, koho máme opravdu rádi, nám nevadí i jeho neřesti. Zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.