Horoskop na neděli 28. března: Dnes je ideální den k založení rodiny

Nedělní úplněk ve Vahách vám společně se slunečným jarním počasím dodá potřebnou porci energie! Je to ideální čas k založení rodiny. Vlivem Venuše ve Vodnáři bude váš nový vztah jen vzkvétat. Užívejte si období zamilovanosti.

Beran

Plánujete nový přírůstek? Ať už se svou rodinu chystáte rozšířit o dalšího člena či jen domácího mazlíčka, dny kolem dnešního úplňku ve Vahách jsou na to ideální. Založení rodiny vyžaduje mnoho zodpovědnosti a obětavosti a vy jste už dostatečně vyzrálí!

Býk

Nehodláte víkend prosedět v teple vašeho domova a raději naplánujete dobrodružnou výpravu. Svým nadšením strhnete široké okolí. Díky tomu vás čeká originální výlet v kruhu přátel a rodiny. Užijete si spoustu zábavy a okamžiků, na které nezapomenete.

Blíženci

S jarem je nerozlučitelně spojena i láska. Nový vztah, ve kterém jste si z počátku byli nejistí, bude vzkvétat vlivem Venuše ve Vodnáři. Užívejte si období zamilovanosti a nenechte si jej ničím pokazit. Nezapomínejte však na to, že vztah je třeba stavět na pevných základech.

Rak

Nedělní úplňkovou přeháňkou ve vztahu se nenecháte vykolejit. Mezi vámi a vaším partnerem posledních pár dnů vládla dusná atmosféra, konflikt ovzduší znovu pročistí. Přestože tedy padne pár ostřejších slov, berte je s nadhledem. Užijete si pohodový zbytek dne.

Lev

Nález dlouho postrádané věci vás velmi mile překvapí. Ať už doslova či přeneseně, po náročném hledání se konečně dočkáte. Užijte si pocitu vítězství a štěstí, který si za svou snahu více než zasloužíte. Hledání vás připravilo o mnoho sil i iluzí.

Panna

Svůj milovaný protějšek dnes budete rozmazlovat. Jeden pro druhého znamenáte všechno a dobře víte, že partner by vám snesl snad i modré z nebe, jen kdyby to šlo. Neváhejte do dárku investovat větší finanční částku a připravte si pro něj překvapení.

Váhy

Měli jste opravdu náročný týden a po hektické sobotě nemáte pocit, že byste si odpočinuli. Udělejte si na sebe dnes, o úplňku ve Vahách, čas a věnujte se pouze oblíbeným činnostem a relaxaci. Zajděte na procházku nebo se věnujte četbě knihy. Načerpejte síly do dalšího týdne.

Štír

Přestože je víkend, doženou vás ne zrovna příjemné povinnosti. Neváhejte však poprosit své ratolesti o pomoc a uvidíte, že se pro všechny z otravného úkolu stane zábava. Jak se říká, s dobrou náladou, půl hotovo! Potěšte se pohledem na své potomky.

Střelec

Odkládaný jarní úklid domácnosti už dále nepočká. Neznamená to však, že s ním musíte strávit celou úplňkovou neděli. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny a společně se pusťte do práce! Podělte se o povinnosti a hned bude rychle hotovo. Nejste v tom sami!

Kozoroh

Překrásné jarní počasí i dnešní úplněk ve Vahách pro vás bude velkou motivací. Dnešní den aktivně strávíte sportem, a to nejlépe se svými dobrými přáteli. Blízkost vašich milovaných spojená s pohybem vás skvěle naladí a motivuje do dalšího pracovního týdne!

Vodnář

Všechno zlé je k něčemu dobré a nepříjemná finanční tíseň vás přinutí urovnat si hlavní priority. Přestože si procházíte nelehkým obdobím, věřte, že se všechno opět spraví. Zatěžkávací zkouška, které jste vystaveni, z vás udělá silnějšího člověka.

Ryby

Nedělní úplněk ve Vahách, společně se slunečným jarním počasím, vám dodá potřebnou porci energie! Dokončíte dlouho odkládané povinnosti a ještě vám zbude spoustu času na odpočinek. Užijete si překrásný den s milovanými a plně využijte nově nabyté motivace.