Horoskop na neděli 28. února: Zkuste dnes optimistický přístup k životu

Beran

Připravte se na možná zklamání spojené s ukončením dlouhodobé situace. Je dobré dát si pozor na mluvené a psané slovo. Chovejte se v souladu se svými city a nemusíte se ničeho obávat. Kompromisy můžete vybudovat i od základů, jenom se musí chtít všem.

Býk

Sourozenci a staré rodinné záležitosti - přesně tato témata budou vlivem Venuše ty nejaktuálnější. Nenechte se rozhodit něčí špatnou náladou a zkuste ke všemu přistupovat optimisticky. Uvidíte, že druzí vám budou za váš přístup vděční, nebo alespoň většina.

Blíženci

Neděle vám konečně otevře oči a postaví vás nohama zpátky na zem. Ať už to bude díky nové životní zkušenosti nebo radě dobrého známého, upravíte svůj žebříček hodnot. Uvědomíte si, že nikdo není dokonalý, proto snížíte vysoké nároky na svou lásku.

Rak

Řada úředních záležitostí vám bude vrtat hlavou, ale také sourozenci a osoby blízké. Budete pořád v jednom kole. Kdosi způsobí v oblasti peněz a společného majetku potíže. Najděte si také trochu času na sebe a na své vlastní koníčky. Volno je volno.

Lev

Zkuste společně vymyslet v rodinném kruhu nová řešení, která budou vyhovovat vám všem, a tím nastolit do rodiny nový systém, který povede k větší spokojenosti, než je tomu doposud. Koneckonců, nikdo jiný to za vás neudělá, tak už neváhejte.

Panna

Po včerejším Úplňku budete mít dostatek příležitostí se učit asertivitě. Zjišťujete, že ji máte v sobě, jen bylo třeba jednou se začít projevovat více otevřeně. A právě k tomu vám dá kdosi ze vzdálenější rodinné přízně prostor, tak se nebraňte novým podnětům.

Váhy

Vycítíte blížící se nové téma růstu. Budeme vedeni k úvahám, jak svou tvůrčí energií posloužit něčemu užitečnému a přínosnému. Pozor však, abyste svoji vlastní tvořivost neutopili v povinnostech, či různých pocitech znechucení z obecné nedokonalosti.

Štír

Vyrazte s rodinou někam na hory, třeba na chatu známých. Naplánováním na poslední chvíli uděláte rodině radost a do rodiny vnesete vzrušení, radost a zároveň poznání z nových navštívených oblastí. Vybírejte tak, aby si každý přišel na své.

Střelec

Půjčky, hypotéky, prodej, nákup, peníze - to vše budete vlivem Saturnu ve Vodnáři v neděli řešit. Můžou také nastat problémy související s mluveným či psaným slovem, dobře proto zvažujte, co komu řeknete, aby to později nemělo svoji dohru před nějakým úřadem.

Kozoroh

Rodina bude vaší oporou a zároveň příležitostí oddechnout si od pracovních dní. Domluvte se proto s rodinou na společném výletě, který si jistě všichni užijete. Myslete přitom ale na finance, abyste zabránili špatným finančním dopadům pro rodinu.

Vodnář

Dávejte pozor na společné rodinné vlastnictví, předcházejte problémům a mluvte o nich před rodinou. Obezřetnost je na místě i u ostatních členů rodiny a ne pouze u vás. Vyhněte se manipulaci se společným majetkem - nemuselo by to mít kladný dopad.

Ryby

Udělejte svým dětem poslední únorový den ještě lepším a vymýšlejte zábavu a výlety. Ovšem nic se nemá přehánět. Dejte pozor, ať se na výletu všichni shodnete a nikdo nejede proti vlastní vůli. To by totiž dokázalo zkazit celý výlet, ale i část prázdnin.