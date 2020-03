Horoskop na neděli 29. března: Některé vaše sny se ocitnou na dosah

Do vašeho života začnou proudit nečekané příležitosti a tipy z těch nejméně očekávaných míst. Není vyloučeno, že některé z vašich dávných snů se začnou rýsovat v reálných obrysech. Neváhejte a využijte toho, co se vám nabízí.

Beran

Pokud se vám ve spojitosti s dnešní návštěvou vybaví jistá pohádka, potom to bude nejspíše tím, že vskutku pohádková bude. A koho nejvíce potěší, to budou samozřejmě vaše děti, protože návštěva, která přináší dárky, je vždy vítaná nejen u vás.

Býk

Ti, kteří se dnes pravděpodobně dostanou před váš soukromý smírčí soud, se budou divit, že vás baví neustále smiřovat rozhádané příbuzné. Jenomže vám nic jiného nezbývá, pokud si nechcete pořídit rovnou bič a rozhánět své blízké skoro jako koně.

Blíženci

O tom, že jisté legendy o jistých lidech mluvily poměrně hodně květnatě, se přesvědčíte do puntíku. Jenom vám ta květena neudělá vůbec žádnou radost, na rozdíl od té kouzelné jarní. Bude to markantní a dá vám to zabrat. Budete muset sáhnout do svých rezerv.

Rak

Pro vás je dnešek den jako každý jiný, ale přesto je něčím výjimečný. Pokud neslavíte ještě navrch něco konkrétního, měli byste oslavit závěr tohoto jarního týdne. V klidu se pak ponořte do svého nitra a dumejte nad tím, kam dál a zda jdete správně.

Lev

Resty, které po sobě zanechala jistá osoba, která je s vámi rodinně spjatá, vás zaměstnají na delší dobu. Může to být měsíce ale i léta odkládaná návštěva společné chalupy, nebo nějakého místa, kde jste zvyklí se scházet. Každopádně se nezastavíte.

Panna

Dnes si pojedete ve své vlastní linii. Ačkoliv to bude náročné, budete si stát za svými názory jak v zaměstnání, tak u domácího krbu. A nehne s vámi nic! Možná by stálo za úvahu vyslechnout si alespoň názor druhých, i když se jím nebudete řídit.

Váhy

Pošilháváte po něčem, co pro vás bylo zatím jenom nedostižným snem a nyní se to začíná rýsovat v docela reálných konturách. Jste plni aktivity a klidně by vám nevadilo chodit od domu k domu a získávat pro svůj projekt nové a nadšené příznivce.

Štír

Dnes z vás budou hračičkové, kteří se dovedou nadchnout pro každou zajímavou vychytávku. Nicméně to má i svoje skrytá pozitiva, protože budete natolik velcí nadšenci, že dovedete inspirovat mladší generaci, aby se také do něčeho zakousla a nepustila.

Střelec

Půjde na vás mírná ponorková nemoc, a to nejenom v rodinném zázemí, ale i v náručí vašeho milovaného či milované. Je zapotřebí udělat si jasno. Doma budete nejvíc litovat, že ten váš dům není na kolečkách a vy ho nemůžete celý přemístit pryč.

Kozoroh

Ačkoliv se vám to bude zdát neuvěřitelné, jste velmi blízko tomu splnit si nějaký velký sen, ať už to je cíl v profesní oblasti, nebo se týká vašeho rodinného zázemí, či vaší nové lásky. Tak dejte věcem volný průběh, je jaro - vnímejte ho plně.

Vodnář

Odpočinete si dnes v náručí své lásky. A budete to potřebovat, protože vás budou frustrovat myšlenky na vaše zaměstnání - až budete přemýšlet nad jeho změnou. S jarem je ideální příležitost, tak se nebojte dopřávat si nutnou medicínu pozitivních změn.

Ryby

Čemusi řeknete definitivně sbohem a spolu s vašimi kolegy oslavíte příchod něčeho nového. Nezbude ve vás ani jemná nostalgie a jako vynášejí na vesnicích Moranu, coby symbol zimy, vy dnes pomyslně vynesete jistou nepříjemnost ven z vaší duše.