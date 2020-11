Horoskop na neděli 29. listopadu: Měli byste přiznat chyby a omluvit se

Beran

Ne všichni se mají tak dobře, jak se máte v tomto období vy. I jiní lidé by si rádi užívali pohodu, ale brání jim v tom vážné důvody. Pokud můžete, neodmítejte pomoc těm, kteří ji potřebují. Někdo se na vás dnes může s podobnou prosbou obrátit.

Býk

Sebekritika může být velmi dobrým způsobem, jak na sobě pracovat a něčeho dosáhnout. Nesmí se ale zvrhnout v neustálé sebeobviňování. To je destruktivní. Vy k tomu máte v tomto měsíci našlápnuto. Aspoň v neděli se zkuste na sebe dívat vlídnýma očima.

Blíženci

Pokud řešíte nějaké otazníky okolo své nové kariéry, například zda hledat novou práci anebo se chcete přestěhovat kvůli novému místu, využijte neděli a promluvte si o tom se svou rodinou. Jejich názor vám pomůže vidět věci v jiném světle.

Rak

Ty, které sužuje nějaký dlouhodobější problém, dnes budou napadat myšlenky na to, jak se ho co nejdříve zbavit. Ideálně do Vánoc. Řešení jistě existuje, možná bude dobré se o něm poradit s přáteli. Zkuste je proto pozvat na návštěvu a proberte to.

Lev

Nedávno zjištěné tajemství vám dnes nepůjde z hlavy. Je jedno, zda jste se ho dozvěděli náhodou anebo se vám s ním někdo svěřil. Důležité je, abyste si ho nechali pro sebe a nesnažili se o něm mluvit s někým dalším. Mohli byste totiž někomu ublížit.

Panna

Blahodárně na vás bude působit komunikace s ostatními lidmi. I když dnes nebudete nejspíš v nejrůžovější náladě, nevyhýbejte se jejich společnosti a rozhovorům s nimi. Nemusíte řešit starosti či problémy, mluvte spolu o běžných věcech. I to pomáhá!

Váhy

Dnes jste se rozhodli vymyslet zajímavý program pro svou rodinu. Máte rozvrh, plán, a dokonce i záložní lékárničku. Nevadí vám, že si vás proto rodina dobírá. Nic si z toho nedělejte. Nechcete nechat nic náhodě. To jste celí vy a jiní nebudete.

Štír

Dnešní den vám přinese jasný náhled na to, co jste v posledním období udělali špatně a jak by bylo možné to napravit. Planety vás v tomto úsilí podpoří, a tak vám nebude dělat problém své chyby přiznat a omluvit se za ně. Příště se jim aspoň vyhnete.

Střelec

Jak byste se cítili, kdyby na vás zničehonic vypadl kostlivec, schovaný ve skříni? Určitě byste se lekli. Dnes se může objevit záležitost, která takového utajeného kostlivce připomíná. Budete ji muset vzít na vědomí a postavit se k ní hezky čelem.

Kozoroh

Budete dnes muset do svého přemýšlení zapojit svou pověstnou kreativitu. Rádi byste totiž začali se sháněním vánočních dárků a promýšlíte, co pro koho koupit. Nebude vám to dělat problémy, pro nápad nikdy nejdete daleko a rádi okolí překvapujete.

Vodnář

I v neděli musíte neustále přemýšlet nad svou prací. Pokud vás zaměstnání neuspokojuje nebo vám nevyhovuje z jiného důvodu, je čas na změnu. Nedělejte ale ukvapené kroky a neberte jiné místo jen proto, abyste měli klid. To je cesta z deště pod okap.

Ryby

Pokud máte s někým z příbuzenstva nedořešené konflikty, může se stát, že dnes znovu nabydou na aktuálnosti. Nebraňte se tomu, může konečně dojít k jejich definitivnímu vyřešení a také k vyčištění vzduchu. A to byste si přece přáli, nebo snad ne?