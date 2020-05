Horoskop na neděli 3. května: Snažte se více komunikovat s okolím

Komunikace dnes může trochu váznout, nenechte to tak! Ať už trávíte neděli doma, s přáteli nebo prací, snažte se s okolím mluvit klidně a otevřeně. Ocení to zejména vaše drahá polovička a nejbližší kolegové.

Beran

Dnes bude vaší alfou a omegou nová známost. Při nových setkáních by ale nemělo docházet pouze k tělesnému využívání, ale oboustranně vás bude zajímat, čím se ten druhý ve své každodennosti zabývá, jak byl vychován, jaké má životní cíle a priority.

Býk

Při dnešku jste ve velké přízni Slunce a planety Mars. Mars vám ještě nějakou dobu bude zdatně přihrávat kariérní možnosti, o kterých se ostatním znamením zvěrokruhu ani nezdá. Zatímco vy nebudete vědět, co si vybrat dříve a zda na některé kývnout.

Blíženci

První část neděle jste stále bržděni Sluncem ve znamení Býka. Může vám připadat, že se svět točí pomaleji a jaksi ve prospěch úplně jiných typů lidí, než jste vy. Zkuste se na to podívat optimističtěji. Je neděle, takže nic nedělejte a odpočívejte.

Rak



Nejraději byste se zavřeli do svého světa lásky a zahodili klíč. Baví vás poznávat fascinující skutečnosti o svém partnerovi. Ale rádi o něm i mluvíte a trochu se i chlubíte, což vás motivuje k základní komunikaci s ostatními. A nečiní z vás samotáře.





Lev

V oblasti lásky se vám daří najít spojence. Ten by měl být velice inteligentní. Avšak pozor, aby byl opravdově citový. Bude těžké to poznat, protože svou inteligencí dokáže hrát jakékoliv postoje. A vy máte navíc i starosti v práci, které berou čas.

Panna

V oblasti práce i domova se vám daří nadprůměrně. Uděláte mnoho dobrých skutků a obohatíte své zkušenosti. Zároveň pomůžete kolegům a rodinným příslušníkům k lepším výkonům, přestože se začnete trochu vztekat kvůli jejich lajdáctví a nerozumu.

Váhy

Pokuste se ve společném životě mluvit úplně o všem. Jestliže máte pocit, že jste kvůli partnerství nedostali šanci na kvalitní vzdělání, řekněte to protějšku a začnete to právě nyní dohánět. A to bez ohledu na vnější překážky, věk a podobně. Rozhodněte se.

Štír

Při dnešku se vám příliš nedaří v oblasti lásky a rodiny. Veškerou komunikaci doma ponecháváte skoro bez povšimnutí. Ani domácí práce se vám nedaří dodělat. To snad jedině v případě, že na danou věc stačíte sami a nepotřebujete k ní spoluúčast ostatních.

Střelec

V oblasti rodiny se vám daří nadprůměrně, a tak máte dobrý základ pro veškeré jiné životní aktivity. Trochu pozor si ale do budoucna dejte. Zejména na to, jestli své názory máte podložené vlastními zkušenostmi, nebo jenom přebíráte to odžité ze svého okolí.

Kozoroh

Zjistíte, že vám fandí vlivní a ekonomicky silní jedinci. Sami jste považováni ve svém okolí za moudrou autoritu, proto vám obdiv mocných udělá dobře. Budete ještě více kreativní než obvykle, ale pracujete v klidu a nehoníte chvilkové úspěchy.

Vodnář

Máte radost ze svého partnerského svazku. Můžete se společně bavit o četbě, politice, také sdílet společné studijní směry. Intelekt je ve vašem případě nadřazen tělesným žádostem. Ovšem to neznamená, že byste si nemohli dopřát i nějakou tu řeč těla.

Ryby

V oblasti lásky se vám daří jako málokomu, bohužel přízeň netrvá celý den. Některé okamžiky tohoto dne se tedy musíte obrnit trpělivostí. Častěji budete v takových chvílích na své okolí reagovat cynicky a zbytečně tím znejistíte svoje blízké.