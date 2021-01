Horoskop na neděli 3. ledna: Poučte se z minulosti a buďte vnímaví!

Peníze vám hlídá Saturn ve Vodnáři, a i vy víte, za co má smysl utrácet a za co naopak ne. Nadělil vám Ježíšek pod vánoční stromek zcela nový šatník? Vyberte si svůj oblíbený model a staňte se dnes středem pozornosti.

Beran

Jste čerstvě zamilovaní? Pokud jste v nově se rodícím vztahu, Venuše radí: poučte se z minulosti, neopakujte stejné chyby, naučte se naslouchat svému protějšku a buďte vnímaví. Pokud se vcítíte do partnera, pochopíte mnohé věci, kterým jste předtím nerozuměli.

Býk

Ještě pořád jste si nepořídili vánoční dárek? Využijte nově nabyté energie a pusťte se do rekonstrukce svého obydlí! Pořiďte si nový nábytek a zútulněte tak svůj domov podle vlastních představ. Uvidíte, že se vám hned bude bydlet mnohem příjemněji.

Blíženci

Dnes se opět potvrdí, že vaše paranoidní představy jsou naprosto zbytečné. Proč jste tak chorobně žárliví? Naučte se ovládat a věřit své milované polovičce. Důvěra je jedním z nejdůležitějších aspektů fungujícího vztahu. Pamatujte si, že vše má svou míru.

Rak

Podpořte partnera v těžké chvíli. Ať se jedná o životní krizi či menší problém, vždy stůjte při něm a buďte mu oporou. Přestože to není lehké, obrňte se a vydržte. Ukažte, že jste partnerem do života a věřte, že vám protějšek oplatí stejnou kartou.

Lev

Vlivem Venuše ve Střelci vás čeká romantický večer! Kouzelná atmosféra historického místa vám dodá odvahu, kterou ještě umocní kapka alkoholu. Výsledkem bude cituplné vyznání lásky. Lepší atmosféru jste si nemohli přát a uvidíte, že se odvážný krok setká s úspěchem.

Panna

Po několika drobných neshodách, které vám v poslední době přidělávaly vrásky na čele, zavládne ve vašem vztahu konečně harmonie. Pocit souznění si budete užívat. Naplno si uvědomíte, že jisté věci jsou opravdu zbytečné, a rozhodnete se je neřešit.

Váhy

Za všechnu péči a lásku, kterou partnerovi věnujete, jste v něm získali životní jistotu. Protějšek by pro vás udělal cokoliv na světě! Uvědomte si, jaké máte štěstí a i nadále si užívejte výjimečný vztah. Co takhle jej posunout zase o krůček dále?

Štír

I po Vánocích jste na tom finančně více než dobře a má to své dobré důvody. Peníze vám hlídá Saturn ve Vodnáři, a i vy víte, za co má smysl utrácet a za co naopak ne. Držte se svých zásad a pravidel i do budoucna a nemusíte se bát, že byste se dostali do nepříjemností.

Střelec

Zahrnujte svůj milovaný protějšek péčí a lichotkami. Minulý rok pro vás byl nabitý událostmi a neměli jste na něj moc času. Snažte se proto partnerovi alespoň částečně vynahradit ztracené chvíle. Srovnejte si priority a předejděte partnerské krizi.

Kozoroh

Projev citů vám doslova vyrazí dech. I když si na nedostatek nápadníků nemůžete stěžovat, tentokrát budete opravdu zaskočeni, kdo stojí o vaši přízeň. Nenechte se zmást. Pečlivě si rozmyslete, jak na nabídku zareagujete. Nezapomeňte, o koho se jedná!

Vodnář

Udělejte si dnes odpoledne volno a zapomeňte na všechny starosti a povinnosti. Vezměte svou milovanou polovičku na romantickou procházku a užijte si pohodový den ve společnosti svého nejbližšího. Za všechnu pozornost vás bude partner na rukou nosit.

Ryby

