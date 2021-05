Horoskop na neděli 30. května: Dnes vás čeká vztahový očistec!

Beran

Vaši milostnou situaci změní k horšímu Venuše v Blížencích. Jestliže jste doposud mysleli hlavně na sexuální radovánky, nyní se do vaší mysli přimíchá odpovědnost za partnera, který se při dnešku bude chovat, jako kdyby mu vzali jeho velmi oblíbenou hračku.

Býk

Čeká vás menší vztahový očistec. Můžete mít dojem, že jste toho v minulosti hodně pokazili, co nyní musíte ve vztahu žehlit. Jste vůči protějšku proto nesmírně provinilí. Jako přístup to však není zrovna ideální, odpuštění a láska jsou lepším lékem.

Blíženci

V zaměstnání vám bude pár lidí mentorovat. Pokuste se vnímat rady druhých, ale v žádném případě se netrapte kvůli přísné kritice, kterou jste se dozvěděli oklikou přes společného známého. Každý má svůj den a každý může mít jiný názor. Nechte to být.

Rak

Od dneška se k retrográdnímu Saturnu připojí i Merkur a v práci budete řešit menší profesní zemětřesení. Kdosi na vás nasazuje, ale jestliže vám to dotyčný neřekne do očí sám, co si o vašich pracovních kvalitách myslí, není hoden vaší pozornosti!

Lev

Budete se moci radovat z podpory rodiny a znovu šlapající práce. Zejména váš pracovní elán bude opět v ohnivém provozu. Můžete být ve svých vizích velmi nakažliví pro nadřízené i spolupracovníky. A tak se stanete tahouny jakéhokoliv pracovního týmu.

Panna

Vaše rodinné poměry jsou velice dobré díky podpoře všech zúčastněných, která vám dodává po celý den sílu stát si za svým názorem. Navíc máte přízeň štěstěny, která bude tak dominující, že se z každé domácí šlamastiky vymotáte bez velikého úsilí.

Váhy

Zejména váš vztah k dětem je láskyplný a hrdý. Umíte si domácí prostředí vytvořit luxusní a vždy přihlížíte na potřeby dětských členů. Ty pro vás jsou na prvním místě v žebříčku životních hodnot, a to bez ohledu na váš věk či rodinný stav.

Štír

Jistá změna vám přinese do života několik náročných rozhovorů s intelektuály v rodině. Snažte se při takovéto diskuzi více vnímat a argumentovat jedině, když víte stoprocentně, co říkáte. V opačné případě budete protagonistou rodinných historek.

Střelec

Po finanční stránce byste se mohli cítit ošizení, protože vaši známí a kolegové dostávají více, ačkoliv někteří jsou ve vašich očích "vyžírkové" a příliš se nepředřou. Pozor ale s unáhlenými soudy. Přemýšlejte raději, co oni umí a vy ještě nikoliv.

Kozoroh

Peníze se vám budou sypat z mnoha zdrojů, avšak vy můžete mít tendenci je okamžitě utratit či investovat. Platit tak u vás bude ono známé - lehko nabyl, lehko pozbyl. Vypadá to, že vám pak doma ani nikdo neuvěří, kolik jste to za den vydělali.

Vodnář

Vlivem retrográdního Merkuru se setkáte s mnoha nepříznivými situacemi. Avšak intuice, která je často dominující, vám bude nakloněna. Dokážete se přidržet pravdivých citů a reálných informací, a to nejenom ve sféře rodiny a vztahů, ale i v práci.

Ryby

Nezbude vám než muset hledat trochu více, jindy se doslova pídit jako Sherlock Holmes, abyste s klidným svědomím mohli splnit jistou zakázku, kterou jste si na svá bedra naložili přece jenom příliš velké sousto. Vy se nedáte a výsledky se dostaví.