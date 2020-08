Horoskop na neděli 30. srpna: Udělejte si pořádek ve financích

Peníze našetřené, ať už do kasičky nebo na spořícím účtu, se vám můžou do budoucna velice hodit. Udělejte si pořádek ve vašich financích a vše zkuste na závěr měsíce dořešit. Budete se divit, kolik peněz máte.

Beran

S úspěchy může přijít i více peněz. Proto se nebojte dopřát vašim blízkým na závěr prázdnin něco, po čem touží. Vaši peněženku by to nemělo razantně ovlivnit. Pořiďte si i něco pro vlastní radost, něco, co oceníte ideálně hned nyní, ne až někdy.

Býk

Můžete očekávat nečekaný výdělek, který přijde jako zářný blesk z čistého nebe. Přivýdělek nebo ušetření, ať menší nebo větší, vám vykouzlí úsměv na tváři a vy si ihned budete více užívat závěr léta. Nebojte se dopřát si nákupy, které jinak neděláte.

Blíženci

Kupte si něco, po čem již dlouho toužíte. Závěr léta je ideální příležitostí. Jestli dlouho přemýšlíte nad něčím, co si pořídit, tak teď nastala vhodná doba. Neváhejte nad koupí elektrospotřebiče, dovolené či domácího mazlíčka. Zlepšíte si náladu.

Rak

Vaše peněženka bude s koncem léta překypovat. Pozor ovšem na podepisování smluv a formalit. Zkontrolujte si dokumenty a úřední listy, zda je skutečně vše v pořádku. Nebojte se zainvestovat do věci, po které toužíte vy, nebo někdo z vašich blízkých.



Lev

Finance pro vás budou žhavým tématem. Dejte pozor na nečekané výdaje a vždy mějte po ruce rezervu. Peníze můžete snadno získat, i o ně přijít. Buďte proto rozhodní a všechny koupě pečlivě zvažujete. Obchody, které lze odložit, nechte spíše na jindy.

Panna

Koukejte po příležitostech a nebojte se po nich sáhnout. Přichází též vhodná doba pro uzavření sázek, ale třeba i změny dovolené. Připravte si finanční plány pro nadcházející období. Ve finančních dokumentech si udělejte pořádek, mohl by se vám hodit.

Váhy

Nebojte se nových možností, jak si přivydělat. Zkuste být kreativní a prosadit se. Tato neděle je paradoxně v tomto ohledu jako dělaná. Zkuste zainvestovat nebo trochu zariskovat. Žádné nečekané výdaje by vás při dnešku neměly potkat. Jen nákupy.

Štír

Pokuste se ušetřit. Neměli by vás zastihnout žádné nečekané výdaje, tak toho využijte. Peníze našetřené, ať už do kasičky nebo na spořícím účtu, se vám můžou do budoucna velice hodit. Pokud plánujete ještě dovolenou, zvolte méně nákladnější varianty.

Střelec

Dejte pozor na nečekané výdaje, které vás mohly při dnešku zastihnout. Všímejte si okolí a předcházejte problémům, které by mohly nastat. Čeká-li vás nějaké rokování s blízkými, nebojte se a věřte si, Luna a Merkur jsou na vaší straně. Proto směle do toho!

Kozoroh

Peníze budou vaším nejčastějším tématem sporů. Dejte pozor nejenom na peníze, ale také na majetek. Může dojít k nepříjemným změnám. Udělejte si pořádek ve finančních položkách a vše zkuste na závěr měsíce dořešit. Uvidíte, jak se vám potom uleví.

Vodnář

Očekávejte kladný obrat ve vaší peněžence. Nečekané nebo ušetřené peníze vám vykouzlí úsměv na tváři. Jednejte se svými financemi ovšem obezřetně. Dejte pozor na drobné zlodějíčky i velké podvodníky. Důvěřujte, ale prověřujte, jinak hrozí potíže.





Ryby

Mars v Beranu působí na finance a společné vlastnictví. Mohou přijít kladné i záporné změny - ty provádějte především tak, abyste s nimi byli spokojeni vy sami. Kladných změn a příležitostí využijte a pokuste z nich dostat maximum, které nabízí.