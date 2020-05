Horoskop na neděli 31. května: Dobře vám bude s partnerem a blízkými

Dnes se, pokud to bude jen trochu možné, neschovávejte sami v koutě a věnujte poslední květnový den příjemným chvilkám s rodinou nebo partnerem či přáteli. Pozitivně vás nabije společná procházka i vymýšlení a realizace aktivit pro vaše ratolesti. Užijte si neděli naplno.

Beran

Dnes se opět dostává do popředí rodina. Nebudete ale řešit nic nepříjemného. Pokud se vydáte na návštěvu k příbuzným, většina povídání se bude točit kolem vzpomínek na mládí, což vám vykouzlí úsměv na tváři. Nemusíte se bát ani požádat svou rodinu o pomoc!

Býk

Poslední den v květnu můžete být silně přitahováni k protějšku, který disponuje velkou osobní mocí. Přistihujete se, že jste jeho osobností zcela pohlcováni. Pokud si chcete s někým domluvit rande, nebo vyrazit se svým miláčkem na procházku, neotálejte a směle do toho!

Blíženci

Rodinná atmosféra plná harmonie vás nadchne. Stali jste se pověstným krbem, který přináší teplo domova. Neobjeví se žádný mráček na vašem nedělním nebi. Je jedno, zda za rozbřesku vyrazíte na výlet, nebo budete spát do oběda, neděle se prostě vydaří.

Rak

Neděle ve vašem stylu, to je neděle, jak má být! Téměř žádné jiné znamení si ji tak užít neumí. Také dnes se můžete aktivně pustit do lenošení! Hvězdy radí, že je nezbytné vyhnout se všemu, co nemáte rádi. Poslechněte hvězdy a neděle bude pohádková!

Lev

Ač je neděle, máte od rána silnou potřebu seberealizace. Ať už se pustíte do čehokoli, budete mít touhu vtisknout do díla svůj vlastní výraz. Od organizování dětských sportovních závodů, po vytvoření nových cedulek na bylinky, všechno si užijete.

Panna

Poslední květnová neděle dává všemu krásnější nádech, a i vám se dnes vstávalo lépe, milé Panny. Do popředí zájmu se dnes opět dostává plánování letní dovolené, i když letos se za hranice nechystáte. Jste plni touhy po objevování nových míst a krás české přírody.

Váhy

Dnes si nenechte připustit žádnou starost či problém. Je neděle! Den sváteční a také den lenošení. Každopádně je to den, který patří jen vám a všemu, co máte rádi. Zakažte si povinnosti, ty patří do všedních dnů. Hezky se oblečte a jděte se projít.

Štír

Už je na čase, abyste si, milí Štíři, pořádně odpočinuli. Podívejte se na nabídky tuzemských cestovních kanceláří a zasněte se. Kde by se vám mohlo v létě líbit nejvíce? Chcete ležet u jezera, nebo poznávat české hory? Už samotné snění o cestě vás vzdálí běžným starostem.

Střelec

Neděle je vaše! Jen někteří dnes zůstáváte lenošit doma. Většina Střelců má potřebu objevovat, cestovat, ochutnávat, prostě být v pohybu! Hlavně je důležité vyhnout se domácím pracím a vaření, to vám z neděle stírá slavnostní nádech a atmosféru.

Kozoroh



Pokud patříte mezi ty, kteří teprve svůj protějšek hledají, berte to s rezervou. Nefixujte se na vidinu pohádkového seznámení. Vaše srdíčko je teď trochu uzavřenější a není snadné se do něj dostat. Počkejte, až přijde vhodnější den a užívejte si.

Vodnář

Nedělní ráno si umíte skvěle užít i mezi svými čtyřmi stěnami. Netrvejte dnes na přesném časovém harmonogramu podávání jídla, domácích prací a dalších činností, ale nechte všem věcem jen volný průběh. Uvolníte se a volný den si užijete mnohem lépe.

Ryby

Udělejte si poslední květnový den prostor pro zahradní posezení s rodinkou nebo odpolední procházku do přírody. Náramně vás to duševně osvěží a odpočinete si daleko víc, než kdybyste polehávali před televizí. Aktivnější zábavu však hvězdy nedoporučují.