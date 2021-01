Horoskop na neděli 31. ledna: Nebojte se, že vás partner opustí!

Beran

V lásce máte vlivem Venuše v Kozorohu krásný čas, ale pouze prvních několik hodin, pak začnou u dveří zvonit rodinní příslušníci a vy nebudete mít o návštěvy i o náměty k přemýšlení nouzi. Pokuste se proto ujasnit si klíčové hodnoty ve vztahu a už nic neměňte.

Býk

Poslední lednový den byste měli využít především k tomu, abyste si důkladně odpočinuli. Neřešte chvíli žádné rodinné ani pracovní problémy a nechte vše běžet svým tempem. Až dobijete pověstně baterie, hned budete mít čistější hlavu na řešení všech potíží.

Blíženci

Do nočních hodin se vám daří ve vztahu nejlépe z celého zvěrokruhu. Odmítejte nyní veškeré nabídky, které by vás časově odvrátili od partnerství. Věnujte se sobě navzájem a neřešte své okolí více, než je nezbytně nutné. Budete mít báječné zážitky.

Rak

Můžete si doma diktovat podmínky a bude vám vyhověno. Vy své moci nezneužíváte a jste skutečnou pozitivní autoritou. Milují vás zejména děti a mladší příbuzní, kterým předáváte své zkušenosti. Často děti nadstandardně obdarováváte a rozmazlujete.

Lev

Venuše je dnes poslední den v Kozorohu a radí naučit se v lásce nadhledu. Zapomeňte na manipulativní techniky ze strachu, že vás protějšek opustí. Přízeň partnera zažijete pouze ráno, proto si ideálně dopřejte alespoň společnou snídani. Pak se věnujte zbytku rodiny.

Panna

Jisté rodinné překvapení se nevyvede úplně tak, jak jste si přáli, ale vy máte dnes natolik dobrou náladu, že jste ochotni být velkorysí i sami vůči sobě a narychlo vymyslet náhradní plán. Blízcí nakonec budou mít radost i přes drobné zádrhele.

Váhy

Ve vašem domově se budete vlivem Marsu v Býku cítit jako v psychologické poradně a emoční zátěž z okolí bude veliká. Avšak hodně věcí, které vás trápily, se vyříkají, takže si budete moci vydechnout a věnovat se po dlouhé době svým koníčkům, které vás baví a nabíjejí.

Štír

V lásce se vám bude dařit na výbornou. Jste milostně velice sebevědomí. Nedělá vám problém najít si cestu k srdci svého idola nebo ke své vyvolené. Také nemáte potíže s tím, že byste se obávali, co si o vás bude myslet okolí, když uděláte to či ono.

Střelec

S některými věcmi na domácí půdě bez příslušného autoritativního rozhodčího, jak se zdá, vůbec nepohnete. Nelitujte proto investovaného úsilí a energie a vydejte se dotyčného člověka objevit na internet, či radši s větším úspěchem do rodinného alba.

Kozoroh

Ve vztazích se vám daří najít svého srdcového protějška. Jde o čas, ve kterém se s partnerem máte domluvit na pravidlech společného soužití a hlavně nelámat nic přes koleno. Pokud začnete hned zkraje tichou domácností, těžko vám to bude klapat.

Vodnář

Nepleťte se do jisté rodinné záležitosti. Jenom byste se pohádali a vytvořili doma značné dusno. Jestli s některým z příbuzných nesouhlasíte v jeho konání, nechejte to pro tentokrát být. On se časem chytne do vlastní sítě a dá vám nakonec za pravdu.

Ryby

Láska pro vás bude díky Venuši znovu téma číslo jedna, a než abyste si v duchu snili nad fotografiemi v mobilu, raději se za svým partnerem či partnerkou vypravíte, třeba by byla na služební cestě několik set kilometrů daleko. Jste prostě nyní poněkud crazy.