Horoskop na neděli 4. července: Přichází éra velké tvořivosti

Beran

Hvězdy volí jako nejsilnější kandidáty pro vaši lásku zrozence znamení Lva a Blíženců. Ať se hodláte pohybovat na okázalých místech nebo slunečních plážích, hodiny před pověstným čajem o páté mohou být pro vás stěžejními. Užijte si je proto naplno.

Býk

Pokud žijete v manželství, není vám vášnivých pochutin tolik přáno. Můžete cítit napětí mezi vaší duší a city. Nezapomínejte ale na trojici retrográdních planet a snažte se vyhnout hněvu, mrzoutské náladě a také extrémům v nakládání s penězi. Častěji meditujte!

Blíženci

Pikniky v přírodě nebo na zahradě a sezvání spousty známých jsou na vašem dnešním seznamu činností. Na zvelebování domova už vám nějak čas nevychází, ale z toho vás hlava příliš nebolí. Motto léta je přece – užívat si naplno a hlavně odpočívat.

Rak

Planetární energie jsou na vaší straně, takže očekávejte velmi hřejivé období. Jste na vrcholu osobní spokojenosti a vesmír vám ve své nekonečné moudrosti ponouká výzvy, aby bylo pro vás vše ještě zajímavější. Pěkně rozpřáhněte náruč a užívejte si.

Lev

Dnešek začínáte s neobyčejnou energií – Mars na vašem území, to je vítr v zádech! Máte četné možnosti k úspěchu a na každém kroku vás provází nezměrný optimismus. S láskou je to však trochu složitější. Do večerních hodin jste totiž vytížení jinak.

Panna

Začalo období vrcholu vašich osobních potěšení, což pokračuje až do dalších dní. Je čas užívat si života, dopřát si volnočasových aktivit a dělat vše, co vám přináší radost. Je to také éra vaší velké tvořivosti. A obdivu od osob opačného pohlaví.

Váhy

Vaše myšlenky a přání se nyní stáčí k dovolené, která je nakonec bujařejší, než jste očekávali. Hvězdy radí, že je dobré vyhnout se velkým davům a rozjařeným nadšencům, dejte přednost společnosti svých nejbližších, neprohloupíte a zrelaxujete se.

Štír

Musíte počítat s tím, že vám vaši blízcí dnes nebudou věci říkat na rovinu. Že se vám nelíbí hrát si na Sherlocka Holmese? Žádný strach, situace se ve druhé polovině dne přece jenom skoro obrátí zase k dobrému a s rodinou si užijete jen to nejlepší!

Střelec

Hvězdy nemají nic proti nákupnickému tažení, jen mírně připomínají, že se máte vyhnout střílení od pasu a pořádně to promyslet. Ať dostanete zálusk na rodinný vůz nebo čtyřkolku Jeep, pamatujte na dostatečné místo pro sportovní výbavu.

Kozoroh

Máte před sebou den, ve kterém se probouzí vaše vitalita a akceschopnost. Váš vládce Saturn je sice už dlouhodobě v určitém polospánku ve znamení Vodnáře, ale aktivní Mars ve Lvu se nenechá odradit a kyne vám na dobré ráno svou nadměrnou energií, kterou vskutku potřebujete.

Vodnář

Vaše vstřícnost je věnována vašim známým a přátelům, takže vám zase paradoxně uniká, co se děje ve vašem úzkém rodinném kruhu. Krizovější hodiny jsou kolem večeře, snažte se domů přinést více emocionální jistoty! Uspořádejte třeba rodinný piknik.

Ryby

Pro vás je tento den společensky aktivním závěrem týdne, který vás směruje k vytváření kontaktů a účasti ve větších skupinách nebo organizacích. Také je zdůrazněna aktivita ve světě on-line. Retrográdní Jupiter usídlený na vašem území však předznamenává útlum.