Horoskop na neděli 4. října: Nebojte se začít dělat něco nového

Beran

Vaše nebeské znamení Berana se v říjnu opravdu nezastaví! To pocítíte zvláště pak dnes, protože Mars, planeta aktivity, putuje právě Beranem. Starejte se o svou osobu a buďte aktivní, všechno se totiž nyní bude týkat vás a na vás bude, co s tím.

Býk

Nejtěžší dny jsou pro vás takové, kdy máte pocit, že nemáte svůj život a především své zázemí pevně v rukách. Nejvíce to na vás doléhá nyní, dávno po samotném úplňku. Zkuste se více zaměřit na zdravý životní styl, vyhledávejte pohyb a zdravé jídlo.

Blíženci

Merkur se elegantně po obloze prochází tam a zpět znamením Štíra. To vás samotné již velmi brzy posune směrem vpřed. Už nyní byste se proto měli pomalu chystat na to, že budete možná dávat rozhovory do médií, protože, když už sláva, tak pořádná.

Rak

O svůj domov se dobře starejte a uvažujte o tom, s kým byste vlastně chtěli sdílet společné lože a domov. Tuto zásadní otázka je navrch ideální mít zodpovězenou ještě před tím, než to lože, popřípadě i celý domov skutečně začnete s někým sdílet.

Lev

Hvězdy vám zavřou dveře, ale otevřou okno ve vaší práci a budoucí kariéře. Pro svůj vzlet a posun ale musíte něco obětovat, protože pozitivní změny se neobejdou bez vaší snahy. Zamyslete se tedy nad tím, jak děláte svou práci a něco napracujte.

Panna

Do vašeho života přijdou osudové situace spojené s dohodnutým ujednáním, na které už jste za ta léta možná trochu pozapomněli a nyní se jako v oblíbených českých pohádkách vrací minulost zpátky, abyste ji mohli dořešit. Tak to prostě bývá.

Váhy

Ve vašem životě se rýsuje něco nového, a jak naznačují hvězdy, bude to stát opravdu za to. Možná to bude nová láska, partner či kolega. Chcete-li dítě, neváhejte, je skvělý čas. Stejně tak ale můžete začít i s novým kreativním projektem. Záleží na vás.

Štír

Můžete se stát terčem pomluv a záškodníků. Na povrch může vyplynout to, co se snažíte utajit. Všechno ale bude mít šťastný konec, takže i když už vám mnohdy přijde, že vám dochází dech a nemůžete dál, vždy ho dovedete chytit a pokračovat.

Střelec

Lidé kolem vás budou ovlivněni nepříznivým postavením planet, to může přinést pomluvy a špatné zprávy. Uvažujte o tom, s kým se chcete dál scházet, a udělejte si v těchto věcech jasno. Očekávejte velmi důležitou osobu, která ovlivní vaši budoucnost.

Kozoroh

Můžete začít nově, či zcela jinak. Ovšem mohou nastat komplikace a nepříjemnosti. Budete zdržovaní nebo směrovaní špatnou cestou. Úspěchy přijdou později, zatím se věnujte vzdělávání, cestování a domácím záležitostem - zde budete velmi aktivní.

Vodnář

Čtvrteční Úplněk způsobuje problémy i dnes - brzdí vás, ale i ponouká. Měli byste své spory odložit na později, protože hrozí riziko prohry. Ovšem můžete očekávat i posun v oblasti financí, které sdílíte se svými blízkými. Možná vám vytáhnou společně podaný tiket.

Ryby

Zajímavé bude vyřešení některých sourozeneckých otázek. Nastal vhodný čas na různé dohody a vztahová ujednání. Budete mít štěstí ve vztahu či smluvních dohodách, takže buďte smělí a rozhodně neváhejte řešit všechno, co je potřeba a co dlouho plánujete.