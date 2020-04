Horoskop na neděli 5. dubna: Tématem dne bude relax a rodina

Máte před sebou náročný týden, poslední den toho uplynulého tak využijte k oddechu a relaxaci. Zatoužíte energii, kterou oplýváte, investovat do rodiny a svých nejbližších. Neváhejte a udělejte to, potěšíte je a stejnou měrou se vám i odvděčí.

Beran

Čeká vás neděle jako z pohádky a můžete si dělat, co chcete. Královna lásky, Venuše, nese příslib dnů, které patří mezi nejromantičtější v roce, Merkur hlídá finance, Mars vás nabíjí energií do práce a tak se cítíte jako miláčci hvězd.

Býk

Obklopujte se světlými a teplými barvami, přírodními materiály a dejte vyniknout skleněným plochám v bytě. Odměnou vám bude velmi pohodový pocit! Pokud v poslední době plánujete změny okolí domu, máte pro podobné aktivity skvělé období. S chutí do toho!

Blíženci

Jste vnímaví a inteligentní, na to už jsou vaši blízcí zvyklí. Ale teď vám hvězdy přidaly do vínku ještě více svobodomyslnosti a to může začít popouzet některého z vašich rodičů. Vy jste ale vy, a váš životní styl je ten, ve kterém se cítíte nejlépe!

Rak

Neděle by měla být dnes v rodinném duchu. Vyrazte se podívat po nejbližším okolí, určitě si užijete jarního sluníčka. I na našem území můžete najít pro vás exotická místa, která vaší rodině dodají impuls k novým společným zážitkům.

Lev

Někteří z vás jsou v zahraničí a užívají si pohyb tak důležitý pro ohnivé Lvy. Pokud to štěstí nemáte, vyjeďte si alespoň na kratší výlet. I méně přizpůsobivé členy domácnosti může vytržení z běžného prostředí stimulovat jiným směrem a uklidnit je.

Panna

Nastupuje období, ve kterém se více přibližujete domovu a rodině. Máte spoustu energie, kterou můžete v okruhu svých nejbližších rozdávat plnými hrstmi, tvořit ještě příjemnější zázemí a pomáhat členům rodiny ze všech sil. Vaše vztahy se prohlubují.

Váhy

Otázky rodiny a bydlení nejsou pro vás tento měsíc tak důležité, protože více energie vkládáte do pracovních záležitostí. To u vašich blízkých, bohužel, vyvolává určité napětí. Ovšem pocit, že jste nejbližšími nepochopeni, zase vyvolává napětí u vás.

Štír

I když vás možná trochu rozladí drobná nedorozumění mezi blízkými, nemáte nic proti užívání si a radostem života a pustíte se do plánování výletů a rodinné víkendové grilovačky. Užijte si to, vyrovnání vztahů ve vaší rodině to rozhodně prospěje.

Střelec

Po finanční stránce není počátek dubna nikterak oslnivý, takže je pro vás výhodnější držet si svůj rozpočet na uzdě. Bude to obtížnější než obvykle, protože hvězdy vás budou svádět k bezmyšlenkovitému utrácení. Proto si skutečně dávejte pozor!

Kozoroh

Neděle je jako stvořená na odpočinek, tak se nenechte vytáčet, pokud plánujete zásadnější změny interiéru a narážíte na tvrdohlavost a vzdor některého rodinného příslušníka. Může se jednat o vašeho manžela nebo otce a jeho řeči vám neudělají dobře.

Vodnář

Čeká vás náročný týden, tak se dnes rozhodně nepouštějte do žádných aktivit, které by vás mohly vyčerpávat. Věnujte se naopak činnostem, které vás dobíjí. Nejvhodnější je samozřejmě sport, ale pokud se vám nechce, tak se nenuťte a lenošte doma.

Ryby

Jste jako kouzelní skřítci designu – na co sáhnete, mění se v neuvěřitelné útulno. Ve vašem domácím království vládne pohoda, krása a vkus, což se odráží na celkové rodinné atmosféře. Vaše kreativní tvoření není jen koníček, ale opravdu rodinný krb.