Horoskop na neděli 5. ledna: Vaše sebedůvěra bude inspirovat okolí

Beran

Lidé se mohou bát vaší suverenity, protože ohrožuje jejich smýšlení o sobě samých. Mohou si myslet, že jejich hodnoty jsou ty pravé, a pokud na ně nechcete přistoupit, protože máte své, velmi je to zarazí. Nevšímejte si jejich cesty a buďte, kým jste.

Býk

Protože nemyslíte na to, co na vás říkají jiní lidé, můžete být pro druhé inspirací, kterou se chtějí stát, anebo hrozbou, která může ovlivnit jejich pozici. Lidé nemají rádi, pokud ignorujeme, co říkají, protože tím nad námi nemají vůbec žádnou moc.

Blíženci

Vaše myšlenky se můžou rozbíhat do různých směrů, ale je to proto, abyste viděli všechny úhly a sjednotili je do jednoho nového proudu, který bude originálním řešením všech těch cest, které někde selhaly, nebo měly své mouchy. Tak v klidu přemýšlejte.

Rak

Váš strach nezmizí ze dne na den. Každý den musíte udělat maličkost, která posune vaši hranici mnohem dále. Samozřejmě, můžete zůstat ve své komfortní zóně, kde není žádné nebezpečí, ale popravdě, to vám vůbec nesvědčí a v budoucnu byste litovali.

Lev

Nerovnováha se projevuje různými způsoby, ale není potřeba se toho děsit, protože je to chaos, který nás rozvíjí na vyšší úroveň a nutí nás přemýšlet o věcech jinak. Až se dostanete opět do rovnováhy, tak zjistíte, že jste mnohem silnější než předtím.

Panna

Nemusíte se děsit budoucnosti, i když máte nějaké ty hříšky. Jednou se vyřeší a vy budete i díky nim žít úplně jinak a na mnohem vyšší úrovni než kdykoliv předtím. Vaše cesta je odlišná od těch ostatních, tak se přestaňte poměřovat s jinými lidmi.

Váhy

Vůbec se neděste toho, pokud se vám něco nepovede, protože i to je součástí životní výuky. Lidé se stali úspěšnými díky chybám, nikoliv úspěchům. Chyby nás nutí podívat se na věc stylem, jakým se nepodíval nikdo předtím. No vážně. Věřte si a nebojte se.

Štír

Vše se konečně brzy ujasní a vy budete mít radost z nových zpráv, o kterých nebudete věřit, že jsou skutečné. Pokračujte ve vaší činnosti, která vám leží na srdci nejvíce, a vaše úsilí se velmi dobře vyplatí. Okolí vás podporuje na vaší cestě životem.

Střelec

Mohli jste sice být v minulosti stokrát zranění, to vás ale neopravňuje se izolovat od okolí, protože máte mnohem větší hodnotu, než si myslíte. Podceňování sebe sama způsobuje největší zlo na světě, protože uvolňujeme místo těm, kteří tam nemají být.

Kozoroh

Lidé nikdy nedokáží pochopit vaše stanoviska, pokud se s nimi odmítáte o nich bavit. Pokud jste dospěli k závěru, že nedokážete vyjádřit své myšlenky, protože vás zaškatulkují dříve, než je stačíte doříci, zkuste začít psát. Uvidíte, že se vám uleví.

Vodnář

Není třeba začínat nové činnosti, pokračujte v těch starých, ale novým způsobem, protože ten vás povede na vyšší úroveň. Dnešek je rovněž vhodný pro různá protahovací cvičení a zahajování povánočních půstů. Jděte si určitě zaběhat nebo zacvičit.

Ryby

Neposlouchejte hlasy, které vám říkají, že nic nedokážete. Není to pravda. Každý je má v sobě, ale jen někteří se jim naučili čelit. Udělejte to také a zamyslete se nad svými silnými stránkami, které jsou jedinečné a nenahraditelné pro ostatní kolem vás.