Horoskop na neděli 6. prosince: Uzavřete kapitolu a začněte znovu!

Merkur se posunul do znamení Střelce, a to znamená, že byste měli něco ve svém životě uzavřít a začít znovu a jinak. Konec neděle je obvykle obdobím, kdy na většinu lidí může padat mírná deprese. Nedejte se!

Beran

Neděle má být svátkem práce, a proto by se nemělo pracovat, ale spíše sbírat síly na další pracovní koloběh. Pro vás však neděle dnes znamená jenom dlouhý seznam nekončících úkolů. Nezapomeňte, že se říká, že s chutí do toho a půl je hned hotovo.

Býk

Budete dnes sedět u televize a místo programu vám poběží v hlavě váš vlastní příběh. Nutno dodat, že ne příliš komicky laděný. Jestli nemůžete komusi odpustit jedovatá slova či ještě horší činy, naučte se to, odpusťte a hned vám bude mnohem lépe.

Blíženci

Na vás více než blížící se zima doléhá konec víkendu, protože zimu jde strávit i příjemně, ale s tvrdou prací je to horší. Přáli byste si být jako předci, kteří sice chodili spát se slepicemi, ale také s nimi vstávali, ne jako vy nad časným ránem.

Rak

Nejste zrovna dvakrát dobře naloženi. Tváříte se patřičně kysele a přemítáte, co si se vším počítat. Seznamy toho, co vás nyní štve, si raději nedělejte. Na náladě vám to nepřidá, a ještě navrch získáte vrásky. To si radši udělejte grog nebo čokoládu.

Lev

Konec neděle je obvykle obdobím, kdy na většinu lidí může padat mírná deprese. Může, ale ne vždy musí. Na vás tedy momentálně nic nepadá, což už byste měli sami o sobě brát jako štěstí a dopřát si pěkně v klidu své oblíbené nedělní rozmazlování.

Panna

Sníh se sype, jako kdyby nám nebe chtělo trochu pocukrovat svět, abychom si osladili blížící se zimní dny. Vás ovšem z tradičního nedělního splínu dostanou tentokrát vločky, ovšem ne ty sněhové, ale ideálně ovesné. Potřebujete správnou výživu.

Váhy

Někteří mají v předvánočním období tendenci zaměnit růžové brýle rovnou za černé a vidět na všem samá negativa. Vy však spíše než mínusy vidíte pozitiva. A proč také ne, dovedete najít spoustu věcí, proč jste rádi na světe, a Vánoce vás těší.

Štír

Merkur se v úterý posunul do znamení Střelce, a to znamená, že Štíři mají něco ve svém životě uzavřít a začít znovu a jinak. Změňte prostředí, společenství či kolektiv. Může se stát, že vaše tajemství bude prozrazeno. Je prostě čas na rekapitulaci!

Střelec

Milujete vytváření akčních, stále se měnících harmonogramů, proto pro vás jsou vánoční svátky hotovou pastvou. Co komu nadělit, koho kdy pozvat, co kdy udělat, aby vše klaplo, jak má. Změny vám nevadí, ty totiž dovedete vždy operativně zavést.

Kozoroh

Konec víkendu s sebou u vás nese pád nálady o několik stupňů. Zda to bude podobné i s venkovní teplotou, nevíte, ale i tak vás to bude táhnout do přírody. Hloubavá nálada se totiž skvěle hodí k podzimní procházce. Zkusit ji ovšem můžete i zaspat.

Vodnář

Kdosi ve vaší blízkosti odhalí vaši Achillovu patu. Nebude to pro vás vůbec příjemná záležitost, ale na druhou stranu se nemáte čeho obávat. Dotyčný člověk může slabinu jenom stěží využít k nějakým svým potřebám. Sám brzy zjistí, že mu k ničemu není.

Ryby

Povinnosti se na vás valí i v neděli jedna za druhou a vy nebudete vědět, co dělat dříve, abyste všechno zvládli. Hlavně se nenechte udolat, a co víc, sdílená deprese není poloviční deprese, takže se okatě nemračte na své blízké. Tím byste si nepomohli.