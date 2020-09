Horoskop na neděli 6. září: Dělejte jen to, co vás baví

Venuše vstupuje do znamení Lva a přináší s sebou mnoho pozitivní energie. Neděli zaplňte aktivitami, které vás naplňují a baví. Dejte průchod svým touhám a užijte si poslední volný den před začátkem pracovního nasazení.

Beran

Zkuste se po delší době vrátit ke svým koníčkům, i když se třeba nejedná o ty pravé čtyřnohé, kteří by vás vítali ržaním, i tak se vám jistě stýská. V lásce vám Venuše nepřeje zvláště ráno a i po zbytek dne se bude romantice a vášni dařit výjimečně.

Býk

Přestože byste si nejraději dopřáli pohodový den v náručí partnera, budete muset dělat různé kompromisy. V oblasti lásky se vám na obloze střídají planety a Venuše dnes vstupuje do znamení Lva, které vám není nakloněno. Budete muset vyčkat na později.

Blíženci

Zažili jste doma zřejmě hned v dopoledních hodinách nepříjemnou hádku a nezávisle na tom, zda se týkala vašeho partnera nebo jiného člena domácnosti, budete vskutku velmi rozrušeni. Ovšem již zítra se vám začne dařit obměkčit srdce oné drahé osoby.

Rak

Někteří podle vás zbytečně své děti rozmazlují a nijak je nepřipraví na reálný život. To vy děláte pravý opak, a vaše ratolesti si umí už vydělávat sami. Nicméně co nepodceňujete, je péče o ostatní členy rodiny zejména ve všech praktických ohledech.

Lev

I když jste si ještě donedávna zoufali, že jste sami, při dnešku zjistíte, že tomu tak docela není. Zvláště od ranních hodin, kdy Venuše vstupuje do vašeho znamení a dodá vám mnoho příležitostí pro seznámení se s vhodným protějškem.

Panna

Přestože jste si poslední dobou na svého partnera spíše stěžovali, při dnešku se přistihnete při myšlenkách, že na něm naopak leccos obdivujete. Do konce dne se situace v partnerství mění k lepšímu. A navrch jste také výborní ve výchově dětí.

Váhy

Využijte vhodný den pro lásku! Pozor ale, od nočních hodin se vaše milostné vyhlídky pomalu horší. Nicméně ne úplně ve všech aspektech. Merkur stojí od včera ve vašem znamení, proto se můžete chystat na velkolepé projevy, kterými pro začátek vyjevíte partnerovi svou lásku.

Štír

V zaměstnání sklízíte obdiv, i když se to díky volnu dozvídáte pouze zprostředkované přes sociální sítě a telefon. I tak vás ale projevené ovace zahřejí u srdce a dostanete hned nový elán do práce. Zatímco jindy se do práce druhý den netěšíte, dnes ano.

Střelec

I když byste si dnes rádi vyhodili z kopýtka a strávili celou neděli mimo dům, připravte se na to, že vás budou doma zdržovat někteří příliš pečliví příbuzní nebo sám partner. Venuše se dnes přesouvá do Lva, tak se smiřte s plněním úkolů, které vás nebaví.

Kozoroh

Pokud jste se rozhodli pokořit nějaký sportovní rekord nebo máte v plánu náročnou túru v přírodě, snažte se o toleranci a uvědomte si, že zejména křehké pohlaví nemusí stačit vašemu tempu. Navrch zjistíte, že jste v lásce nejistí a partner také tak.

Vodnář

Budete-li dnes přemítat, proč vám to doma na rozdíl od vašich známých moc neklape a děti věčně zlobí, zkuste se zamyslet nad tím, zda chyba není ve vašem přístupu. Vůči dětem jste málo hraví, spíše působíte velice přísně. A kde není humor, je splín.

Ryby

S vaší drahou polovičkou budete působit natolik novomanželsky, že vás bude okolí podezírat z utajované svatby. V oblasti vztahů obecně se vám nadprůměrně daří: Pamatujte na toto období, abyste se obrnili proti občasné hrubosti vašich nejbližších.